В ходе восстановительных работ в Карабахе обнаружены древние экспонаты - репортаж Trend TV - ФОТО - ВИДЕО
Во время работ по строительству и благоустройству в Физулинском районе были обнаружены исторические артефакты, относящиеся к I тысячелетию нашей эры.
Находки были переданы Физулинскому историко-краеведческому музею.
Как сообщил Карабахскому бюро Trend директор музея Эльчин Асадов, подобные артефакты были обнаружены в процессе восстановительных работ в Карабахе и в предыдущие месяцы, передает Day.Az.
"Каждый уголок Азербайджана дышит историей, в том числе и Физулинский район. История здесь на каждом шагу. Археологическими находками на территории района, рассказывающими об истории Азербайджана, азербайджанского народа, можно укомплектовать несколько музеев", - сказал он.
Асадов добавил, что при прокладке магистральной дороги Ахмедбейли-Шуша, строительстве аэропорта Физули, установке опор в связи с подачей электроэнергии в Шушу и строительстве дорог, были обнаружены предметы, которые представляют историческое значение. Они переданы в музей и зарегистрированы. Среди них предметы, относящиеся к I тысячелетию нашей эры.
По его словам, большинство найденных предметов - это бытовые предметы, изготовленные из меди.
"Во время раскопочных работ на большой глубине обнаруживаются древние кувшины, кинжалы и другие артефакты", - сказал он.
Представляем видеорепортаж, подготовленный Trend TV.
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