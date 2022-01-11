В ходе восстановительных работ в Карабахе обнаружены древние экспонаты

Во время работ по строительству и благоустройству в Физулинском районе были обнаружены исторические артефакты, относящиеся к I тысячелетию нашей эры.

Находки были переданы Физулинскому историко-краеведческому музею.

Как сообщил Карабахскому бюро Trend директор музея Эльчин Асадов, подобные артефакты были обнаружены в процессе восстановительных работ в Карабахе и в предыдущие месяцы, передает Day.Az.

"Каждый уголок Азербайджана дышит историей, в том числе и Физулинский район. История здесь на каждом шагу. Археологическими находками на территории района, рассказывающими об истории Азербайджана, азербайджанского народа, можно укомплектовать несколько музеев", - сказал он.

Асадов добавил, что при прокладке магистральной дороги Ахмедбейли-Шуша, строительстве аэропорта Физули, установке опор в связи с подачей электроэнергии в Шушу и строительстве дорог, были обнаружены предметы, которые представляют историческое значение. Они переданы в музей и зарегистрированы. Среди них предметы, относящиеся к I тысячелетию нашей эры.

По его словам, большинство найденных предметов - это бытовые предметы, изготовленные из меди.

"Во время раскопочных работ на большой глубине обнаруживаются древние кувшины, кинжалы и другие артефакты", - сказал он.

Представляем видеорепортаж, подготовленный Trend TV.