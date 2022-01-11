Армения признала потерю двоих военных в результате собственной провокации на границе

Провокация Армении на границе с Азербайджаном привела к гибели двух армянских военнослужащих.

Кроме того, согласно сообщению минобороны Армении, двое армянских военнослужащих получили ранения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как ранее сообщило минобороны Азербайджана, в результате провокации, совершенной вооруженными силами Армении на кяльбаджарском направлении азербайджано-армянской государственной границы в полдень 11 января погиб азербайджанский военнослужащий сверхсрочной военной службы рядовой Назаров Аяз Азер оглу.

Ситуация обострилась на азербайджано-армянской границе в направлении Кяльбаджарского района.

Подразделения азербайджанской армии осуществляют адекватные ответные меры для подавления активности противоположной стороны на этом направлении без какого-либо применения авиации или артиллерии.

В настоящее время оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений.