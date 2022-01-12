В связи с армянской провокацией в Кяльбаджаре возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, по факту гибели в результате обстрела со стороны противника во время исполнения служебных обязанностей на территории Кяльбаджарского района военнослужащего сверхсрочной действительной военной службы N-ской воинской части Министерства обороны Аяза Назарова (1998 года рождения) в Кяльбаджарской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.2.12 (убийство на почве национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) Уголовного кодекса.

В настоящее время расследование по делу продолжается.

Отметим, Министерство обороны Азербайджана распространило информацию о том, что в результате провокации ВС Армении на границе в Кяльбаджарском направлении в полдень 11 января погиб военнослужащий срочной службы, солдат Назаров Аяз Азер оглу.