Баку и Тегеран обсудили экстрадицию осужденных

Посол Азербайджана в Иране Али Ализаде встретился с министром юстиции Исламской Республики Иран Амином Хусейном Рахими.

Как сообщили Day.Az в посольстве Азербайджана в Иране, на встрече было подчеркнуто особое значение, которое главы государств придают связям, также была отмечена важность дальнейшего расширения сотрудничества двух стран как дружественных государств и близких соседей в рамках двусторонних и международных организаций.

Стороны обменялись мнениями о проделанной работе в области судопроизводства и юстиции, об эффективном сотрудничестве между министерствами юстиции двух стран, проектах по совершенствованию пенитенциарной системы в обеих странах.

На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам расширения взаимодействия между органами юстиции двух стран, дальнейшего наращивания усилий в решении правовых вопросов, а также выдачи осужденных, продолжения визитов и встреч, оказания юридической помощи и другим вопросам.