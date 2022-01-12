https://news.day.az/politics/1425913.html Закир Гасанов и Хулуси Акар обсудили армянскую провокацию
Закир Гасанов и Хулуси Акар обсудили армянскую провокацию
12 января состоялся телефонный разговор между министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым и министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром.
Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, Х.Акар выразил соболезнования в связи с гибелью военнослужащего в результате провокации, совершенной вооруженными силами Армении 11 января на Кяльбаджарском направлении азербайджано-армянской границы.
Х.Акар отметил, что Вооруженные силы Турции находятся рядом с Азербайджаном в борьбе за справедливость.
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