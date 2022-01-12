Закир Гасанов и Хулуси Акар обсудили армянскую провокацию

12 января состоялся телефонный разговор между министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым и министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром.

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, Х.Акар выразил соболезнования в связи с гибелью военнослужащего в результате провокации, совершенной вооруженными силами Армении 11 января на Кяльбаджарском направлении азербайджано-армянской границы.

Х.Акар отметил, что Вооруженные силы Турции находятся рядом с Азербайджаном в борьбе за справедливость.