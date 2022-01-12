https://news.day.az/politics/1426079.html Омбудсмен Азербайджана о провокации армян в Лос-Анджелесе
Омбудсмен Азербайджана о провокации армян в Лос-Анджелесе
Согласно информации в СМИ, проживающие в США радикалы армянского происхождения вывесили перед зданием консульства Азербайджана в Лос-Анджелесе фотографию армянского террориста Гургена Яникяна, который в 1973 году убил турецких дипломатов в штате Калифорния.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении уполномоченной по правам человека (омбудсмена) Азербайджана Сабины Алиевой.
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
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