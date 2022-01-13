Антиазербайджансий след махинатора Сороса в Германии

Автор: Мехти Ахмедзаде

Придавая значение прогрессивным ценностям, Азербайджан живет в условиях добрососедства со всеми государствами, проводит политику, опирающуюся только на национальные ценности, проявляет интерес к постоянному развитию отношений в качестве надежного партнера Запада, в том числе Европы, на Кавказе. Но, к сожалению, некоторые круги Запада не ценят эту реальность, и различные фонды, международные организации, связанные с иностранными государствами, проводят целенаправленную и предвзятую кампанию по дискредитации Азербайджана.

Эта пропаганда обрела большой размах во время Второй Карабахской войны. Международному имиджу страны пытались нанести ущерб самыми грязными методами. Наша страна периодически становится мишенью разного рода клеветнических кампаний после того, как Азербайджан освободил свои земли от оккупации, которая длилась почти 30 лет из-за агрессорской политики Армении.

В таких кампаниях, проводимых против Азербайджана, особую "активность" демонстрируют фонды и НПО, связанные с зарубежными странами, и возглавляющие их лица. Они раздувают мельчайшие детали, пользуются этим ради своих интересов. В качестве наглядного примера таких структур можно привести Институт "Открытое общество", более известный как Фонд Сороса. Во главе этого фонда, охватывающих различные сферы - от бизнеса до миссионерства, стоит финансовый аферист, известный как архитектор хаоса и всемирно известный мошенник Джордж Сорос. Он занимает 29-е место среди самых богатых людей мира по версии журнала Forbes. Состояние Сороса оценивается в 29 миллиардов долларов.

В настоящее время фонд Сороса имеет местные офисы в более чем 70 странах мира. По официальным данным фонда, годовой бюджет фондов Сороса в 2017 году составил 940 миллионов долларов. Фонд Сороса потратил 14 миллиардов долларов с момента своего основания в 1984 году. В настоящее время фонд имеет 1400 сотрудников по всему миру.

Многие страны мира рассматривают фонд Сороса как главного спонсора мятежей, революций и беспорядков. Как пример из недавнего прошлого, Джордж Сорос пытался устроить бархатную революцию во многих постсоветских странах, но самой успешной для него страной стала Армения, где к власти пришел Пашинян.

"Бархатная революция", произошедшая в Армении в 2018 году, обнажила процессы, длительное время происходившие в этой стране в тайной форме. Зловещая революция, сыграв роль "спускового крючка" в превращении "антироссийских настроений" в стране в "антироссийский фронт", превратилась в волну гнева на российские инвестиции и бизнес. В то же время с назначением Никола Пашиняна премьер-министром в результате "бархатной революции" позиции фонда Сороса в стране стали стремительно укрепляться.

Фонд "Открытое общество - Армения" (Фонд Сороса), начавший свою деятельность в Армении в 1997 году, можно сказать, что в 2018 году достиг своей главной цели. Премьер-министром Армении стал человек номер один Сороса.

Еще Фонд Сороса принимается как крупный финансовый спонсор распространения либеральных ценностей и поэтому в основном является мишенью для правых консервативных правительств. Например, с 2014 года Сорос и его Фонд более активно вмешивается в политические процессы в Германии. На последних выборах в Бундестаг, состоявшихся в сентябре 2016 года соросовский институт особенно стремился к тому, чтобы консервативные христианские демократы, социалисты, находившиеся у власти в течение 16 лет, ушли в отставку. Фонд Сороса также принимал активное участие в антиазербайджанской кампании ​​в рамках борьбы с бывшим немецким правительством.

Ныне наблюдаемый в Германии антиазербайджанский след является частью всех этих соросовских махинаций. В частности, институт "Открытое общество" сотрудничает с ведущими аналитическими центрами европейской страны, Германским обществом внешней политики (ГОВП) и Европейским советом по международным отношениям. ГОВП, занимавшая нейтральную позицию по отношению к Азербайджану, с 2016 года стала настроена против нашей страны, когда новым директором организации стала Даниэла Шварцер - бывшая глава берлинского офиса Немецкого фонда Маршалла, человек Сороса.

Известный политический эксперт по Восточной Европе и Южному Кавказу в Германии Штефан Майстер также был выбран за его предвзятое отношение к Азербайджану, когда он работал в ГОВП с 2017 по 2019 года и в тбилисском офисе Фонда Генриха Беля в 2019-2021 годах.

Европейская инициатива стабильности, основанная в 1999 году австрийским социологом Джеральдом Кнаусом при финансовой поддержке Фонда Сороса, с 2012 года занимается расследованием некой "лоббистской" деятельности Азербайджана в ПАСЕ.

Перечислять выкормышей Сороса можно бесконечно, ибо его щупальца крепко ухватываются за всех, кто готов продаться. Пытаясь достичь своих грязных целей и амбиций, в махинациях против Азербайджана и других стран, старый Джордж активно использует и желтые СМИ, таблоиды, распространяя через них заказные, т.н. "расследования", которые зачастую являются ничем иным, как заранее подготовленная ахинея, высосанная из пальца.

Как это работает?

Сорос сначала организовывает информационную атаку при помощи СМИ и аналитических изданий. Cоросовский фонд финансирует журналистские объединения, ученых, юристов, радио, кружки по правам человека в странах, где он функционирует, или учреждает награды для этих структур. Эти награжденные, превратившиеся в зависящих от грантов Сороса, составляют основную базу "пятой колонны".

Среди крупных новостных ресурсов, публиковавших "заказуху" против Азербайджана, можно встретить известный своей желтизной The Daily Mail, а сегодня и Vice Media, вокруг которого вечно крутятся скандалы.

Для тех, кто не знает, что из себя представляет Vice Media, отметим, что это медийная компания, в которую входит журнал (Vice), интернет-сайт, кабельное телевидение, звукозаписывающий лейбл, кинокомпания, креативное агентство и другие подразделения. Организация начала работу в 1994 году. Функционирует более чем в 30 странах мира. По оценкам некоторых экспертов капитализация компании могла достигать 4 миллиардов долларов к октябрю 2019 года.

Звучит все красиво, успешно. Но Vice Media ныне считается чуть ли ни самым желтым изданием в мире. Даже Buzzfeed-у до него далеко. Все дело в том, что журналюги Vice, гоняясь за "сенсацией" и деньгами, зачастую публикуют непроверенную информацию, лже-новости, кликбейт контент, вырывают слова из контекста. Данная безобразная работа, которую поощряет Vice, вызывает постоянные скандалы среди общественных деятелей, политиков, экономистов, звезд, интернет-персон, блогеров. Внутренние проблемы этой желтой конторы тоже становятся центром критики и бурных обсуждений и осуждений. Например, в 2017 году более тридцати сотрудниц издания обвинили коллег в разного рода домогательствах сексуального характера. Основатели медиа-компании выступили с извинениями. Одной из пострадавших была выплачена компенсация. После инцидента у холдинга сменился управляющий.

И вот эти же Vice Media по заказу провокатора Сороса публиковали негативные политические статьи об Азербайджане. Причем открыто используя тезисы и источники армянского лобби. Есть сообщения, что в рамках этой антиазербайджанской кампании, Vice получила финансовую поддержку в размере 250 миллионов долларов от Института "Открытое общество" в 2019 году.

Из всего этого можно сделать вывод, что главной задачей проведения кампаний против Азербайджана фондами, руководимыми Соросом, и связанными с ними международными организациями, распространения дезинформации об Азербайджане является служение его неоимпериалистическим целям. Азербайджан всегда был против открытия в стране соросовских фондов. У нас нет места таким организациям, им тут делать нечего и это не дает покоя миллиардеру-авантюристу и провокатору. Что же касается попыток очернить нашу страну, то не на того напали. Азербайджан давно уже не та страна, на которую можно оказывать давление посредством пустых обвинений, лживых инсинуаций, фейк-статей, сливов и т.н. "расследований". Азербайджан в непростой геополитической ситуации освободил свои территории от армянской оккупации, сумел сохранить и укрепить свою независимую политику, и будет укреплять ее впредь. Мы не Армения.