Президент Армении покинул пост из-за переговоров с Турцией?

Отставка Армена Саркисяна именно в начале текущего года была объективно выгодна команде Никола Пашиняна. Как известно, президент Армении избирается Национальным Собранием, а не на всенародных выборах, при этом его полномочия весьма ограничены. Однако по опыту других стран мы знаем, что на этапе роста политической активности шаги властей в отношении даже не самых влиятельных фигур могут становиться поводами для всплесков протеста. В этом смысле, действующему премьеру Армении и его команде было бы объективно выгодно добиться смены президента именно сейчас, пока ситуация в стране относительно спокойная.

Об этом сказал в комментарии Day.Az российский политолог, ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

Кстати, отметил наш собеседник, и ряд тезисов в заявлении Саркисяна можно считать намеком на давление на него накануне отставки. Нейжмаков напомнил в этой связи фразу Саркисяна о том, что "возможности президента... рассматриваются различными политическими группами как угрожающая им опасность". Кроме того, пресс-служба уходящего президента Армении подтвердила его нахождение за пределами страны, хотя и с оговоркой о его намерении вернуться после прохождения курса лечения. Нахождение в данный момент за границей можно трактовать и с точки зрения стремления Саркисяна избежать дополнительных рисков в нынешней ситуации, считает российский политолог.

"Как известно, Армен Саркисян вел активную внешнеполитическую работу в декабре 2021 - январе 2022 года, в частности, обсуждая вопросы привлечения в Армению иностранных инвестиций (можно отметить, например, его рабочую встречу с исполнительным директором инвестиционной компании "Мубадала" в Объединённых Арабских Эмиратах). Это могло бы подтверждать версию, что решающий фактор, подтолкнувший Армена Саркисяна к отставке, мог появиться совсем недавно. Впрочем, известно немало примеров, когда как раз покидающий пост политик развивает очень активную деятельность.

Популярная версия о намерении Армена Саркисяна, уйдя в отставку, дистанцироваться, например, от армяно-турецких переговоров, вызывает вопросы. Действительно, можно вспомнить, как в ноябре 2020 года этот политик отмечал, что узнал из прессы о трехстороннем заявлении о прекращении огня - то есть, примеры дистанцирования от внешнеполитических решений, которые вызывали негативный резонанс в Армении, в его биографии есть. Кроме того, согласно ст. 132 Конституции Армении именно президент, пусть и "по предложению правительства", заключает международные договоры - то есть, стремясь максимально дистанцироваться от неких будущих международных соглашений, он на первый взгляд, действительно вполне бы мог вовсе покинуть этот пост. Тем не менее, о перспективах переговоров между Ереваном и Анкарой Армен Саркисян еще недавно, в интервью телекомпании Sky News Arabia отзывался вполне благожелательно ("в этом случае также нет другого пути, кроме как говорить")", - напомнил наш собеседник.

По его словам, другое дело, что уже о перспективах армяно-азербайджанских переговоров он в том же интервью высказывался несколько более осторожно ("надеюсь, что на этот раз Азербайджан и Армения посредством компромиссов смогут установить мир, однако это не просто"). Также, нельзя исключать, что уходящий президент Армении не хотел ассоциироваться с какими-то будущими соглашениями, которые могу быть достигнуты между Ереваном и Москвой.

Российский политолог обратил внимание на то, что и в публичном заявлении по поводу отставки, и в своем интервью Sky News Arabia Армен Саркисян особо подчеркивал необходимость учитываться роль армянской диаспоры при принятии важных для Еревана решений. Возможно, заметил он, что именно с взаимодействием с влиятельными фигурами диаспоры Саркисян связывает свое будущее после ухода с должности.

"Стоит помнить, однако, что предположение армянского издания Hetq.am о возможном наличии у уходящего президента гражданства Сент-Китс и Невис вряд ли могло дискредитировать его в глазах диаспоры. Впрочем, внутреннюю аудиторию такая версия тоже вряд ли шокировала, тем более, что обвинения в наличии у Саркисяна второго гражданства, звучат не впервые. Тем не менее, готовность властей Армении вновь обращаться к этой теме (соответствующие материалы Генпрокуратура страны направила в Службу национальной безопасности) может быть не только формальным шагом по принципу: есть информация - надо провести проверку. Это вполне может свидетельствовать о том, что в команде премьера считают вероятным не уход Армена Саркисяна "на покой", даже несмотря на заявления о его проблемах со здоровьем, а продолжение его публичной активности", - сказал Михаил Нейжмаков.

Лейла Таривердиева