Армении следует забыть о каком бы то ни было реванше за поражение

Влияние России в регионе Южного Кавказа в ближайшие годы будет оставаться решающим.

Об этом сказал в беседе с Day.Az доктор исторических наук, сотрудник Центра ситуационного анализа ИМЭМО РАН Алексей Малашенко.

Во-первых, отметил он, трудно вообще представить существование Армении без России. Во-вторых, Россия заинтересована в Армении как в партнере на кавказском направлении, а также на постсоветском пространстве. В-третьих, такие близкие отношения будет всячески поддерживать армянская диаспора, которая занимает в России весьма влиятельные позиции и представители которой тесно связаны с российской властью.

"Что касается "западного вектора" в курсе Армении, то он, остается и, скорее всего будет нарастать. Но принципиальных изменений во внешней политике не вызовет. Этот вектор также зависит от отношений между Москвой и Европой, где, как представляется, интерес к Армении сравнительно сдержанный. В то же время, отношения Армении с Турцией будут развиваться. В этом заинтересованы обе стороны. И в этой связи движение в направлении "перестройки" армяно-турецких отношений можно рассматривать, как своего рода "преодоление негативной исторической памяти", исторических "обид", которые отягощают современную политику, причем не только на Кавказе", - сказал Малашенко.

Отвечая на вопрос о влиянии на Южный Кавказ региональных и внерегиональных акторов, российский эксперт отметил, что внешние акторы были, есть и останутся, и действовать они будут в зависимости от собственных интересов. Однако главными тут будут Россия и Турция. Роль же Ирана вряд ли существенно возрастет. Что касается Франции и США, имея в виду существующие в них и связанные с местным истэблишментом армянские диаспоры, то их активность вряд ли заметно усилится, отметил эксперт.

Что касается перспектив окончательного урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном, то, по мнению Малашенко, говорить об окончательном урегулировании в данном случае не совсем корректно. Окончательное решение вопроса возможно только при полном согласии сторон и удовлетворении их интересов. Такое невозможно по целому ряду причин, в том числе потому, что карабахский конфликт имеет под собой историческую основу, считает российский эксперт.

"С другой стороны, на данном отрезке времени в военно-политическом отношении конфликт представляется завершенным или, как минимум, в нем наступила пауза, что объяснимо осознанием сторонами соотношения сил между ними, а также вмешательством внешних акторов. Разумность поведения участников конфликта, заключается в том, что Азербайджан не должен развивать в дальнейшем свой военный успех, а Армении целесообразно забыть о каком бы то ни было реванше за поражение. Будем надеяться, что обе стороны в текущем году будут поступать именно таким образом", - сказал Алексей Малашенко.

Лейла Таривердиева