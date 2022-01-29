Формат "3+3" расширяет политическое и экономическое влияние Азербайджана в регионе

Формат "3+3" является хорошей возможностью нарастить политическое и экономическое влияние в регионе. Благодаря реализации этого формата Азербайджан и Турция превращаются из регионального политического игрока в глобального. В целом, инициатива Президента Ильхама Алиева и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана еще раз доказывает лидерство Азербайджана и Турции в региональных вопросах.

Об этом Day.Az сказал председатель правления энергетической и инвестиционной компании Damnus Нусрет Джомерт.

Как подчеркнул наш собеседник, Азербайджан, являющийся одной из ключевых стран в обеспечении энергетической безопасности Запада, получит большие преференции от участия в вышеупомянутом формате.

"Ожидается повышение экономической маневренности Азербайджана, что приведет к новым поступлениям в государственный бюджет. Это, в свою очередь, позволит осуществлять дальнейшие реформы в социальной и экономической сферах, что обеспечит более высокий уровень благосостояние граждан Азербайджана", - прогнозирует эксперт.

По его словам, формат "3+3" является шансом для Армении, у которой очень слабые политические и экономические позиции в регионе.

"Всему виной является проводимая в стране многолетняя политика ненависти к Азербайджану и Турции, которая была возведена в ранг государственной политики. Если Армения откажется от провокаций в адрес соседей, то в скором времени сможет восстановить свою экономику, которая значительно просела после поражения во Второй карабахской войны", - заявил председатель компании Damnus.

Наш собеседник полагает, что формат "3+3" выгоден и для России, которая сегодня испытывает политическое давление со стороны Запада по ряду вопросов.

"Учавствуя в формате "3+3" Россия демонстрирует открытость для новых перспектив сотрудничества. В то же время это придаст ещё больший вес России как одной из важнейших стран региона. В России ожидают и огромный экономический эффект от сотрудничества в рамках формата "3+3", - сообщил Джомерт.

Перечисляя выгоды Турции и Ирана от участия в формате "3+3", наш собеседник отметил:

"Вовлеченность Анкары в формат "3+3" в перспективе может поспособствовать налаживанию отношений с Арменией. Переговоры в рамках данной площадки могут ускорить открытие Зангезурского коридора, что важно для Турции, поскольку Анкара в этом случае получает более короткий путь для поставок своих товаров в страны Центральной Азии.

Иран на долгие годы лишён доступа к ряду финансовых рынков из-за санкций США, поэтому формат "3+3" даёт возможность расширению возможностей экономической диверсификации Ирана. В Ашхабаде был подписан контракт о своповых поставках газа между Азербайджаном, Ираном и Туркменистаном, что играет немаловажную роль для Тегерана как экспортёра энергоресурсов.

В целом формат "3+3" будет формировать ландшафт постпандемического восстановления мировой экономики и в этом плане имеет глобальное значение", - заключил Нусрет Джомерт.

Абдул Керимханов