Армяне используют приспешника фашизма Нжде против России

К сожалению, начиная с 1990-х годов, мы видим, что в Армении образ Гарегина Нжде является героическим. При этом армяне пытаются перенести процесс героизации и на другие страны, в том числе и на Россию.

Об этом сказал Day.Az российский политолог, кандидат исторических наук, главный редактор научного журнала "Архонт" Антон Бредихин, комментируя провокации Союза армян России в связи с показом фильма о фашисте Нжде в Москве.

"Замечу то, что российские правоохранительные органы выступают против и ведут борьбу с героизацией фашиста Нжде. Показ фильма, посвященный Нжде в Москве, - это действительно провокация. Какие могли быть последствия после этого показа, знали все. Соответственно полиция прибыла вовремя и предотвратила пропаганду истории, пропаганду попыток героизации этого нациста", - заявил он.

Бредихин отметил, что на показ фильма о пособнике фашизма Нжде не пустили многих российских патриотических СМИ.

"Ряд российских СМИ написал о том, что действительно они (армяне - ред.) стремились провести показ фильма без участия широкой журналистской общественности, прекрасно понимая, какой будет после этого показа общественный резонанс и как патриотические СМИ России могут подать эту информацию. Они подали бы её именно как правду, а не как попытку переписать историю. Соответственно то, что в дальнейшем армяне будут использовать Нжде в своих целях, - это факт. Они будут использовать его именно как одного из людей, которые противостояли России", - подчеркнул политолог.

По мнению нашего собеседника, не совсем корректно сравнивать Нжде и Гитлера, не "по сеньке шапка".

"В лице Нжде мы видим местного выскочку, которого некоторые лица пытаются сделать сверхгероем. Поэтому мы должны идти одним фронтом в противостоянии этим попыткам переписать и сфальсифицировать общую историю и создать вот таких "героев", которые на самом деле являются предателями Родины и предателями своего народа", - подытожил Антон Бредихин.

Махир Будагов