Нжде - пособник фашизма, его героизация в России обречена на провал

Биография Гарегина Нжде показывает, что от национализма малого народа до принятия фашизма со всеми его крайне жестокими адскими проявлениями (убийствами, насилием, концлагерями и миллионами жертв) один шаг, и Гарегин Нжде этот шаг сделал. В этом смысле, конечно, крайне прискорбно, что в Армении он выдаётся за героя. Это, конечно, не герой.

Об этом Day.Az сказал руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов, комментируя провокацию Союза армян России в связи с показом фильма о фашисте Нжде в Москве.

По его словам, снимать фильм про Нжде и показывать данный фильм в России является прискорбным актом.

"Фильм про Нжде, однозначно, следовало запретить и пресекать. Современный национализм в Армении опасен, там не стесняются прославлять в качестве героя человека, который сотрудничал с Гитлером. В этом смысле обсуждение этого вопроса и продвижение этого фильма кем-то связано, естественно, с армянским руководством и, возможно, с американскими НКО. Это работает отнюдь не на популяризацию нынешних армянских властей и их политики, скорее, наоборот, это вызывает очень серьёзные вопросы. Можно считать, что картина политически провалена. Потому что невозможно в России создать из пособников Гитлера героя, невозможно убедить, что те, кто считают фашистов героями, могут быть друзьями и СССР, и России, и идеи евразийской интеграции. В этом серьёзная проблема современной Армении, потому что там далеко не все понимают, насколько это серьёзная проблема, и насколько важно измениться для того, чтобы соответствовать новым реалиям", - отметил он.

Как полагает наш собеседник, культ личности Гарегина Нжде, который пытаются создать в современной Армении, органичен идеологически для постреволюционной власти в Армении, как минимум.

"Гарегин Нжде - это очень маленького масштаба личность и личность, которая была отнюдь политически крайне нечистоплотна. Если провести экскурс в историю, то в крайне непростых исторических условиях, такие белые генералы как Деникин, отказывались поддерживать нацистскую Германию, фактически открыто выражая поддержку СССР. Они находились в оккупированном нацистами Париже и рисковали попасть в концлагерь по доносу своих товарищей, русских белых иммигрантов просто за один факт наличия такой позиции. Такие, как Гарегин Нжде, наоборот, бежали навстречу нацизму и стремились всячески ему помочь, воображая будто бы эта идеология несет кому-то "освобождение". Это крайняя недальновидность и примитивность мышления. Трагедия современной Армении в том, что настоящие герои подменены такого рода падшими личностями", - подчеркнул политолог.

В заключение Колташов отметил, что совершенно бессмысленно выдавать Гарегина Нжде за крупного теоретика.

"Потому что ни один серьезный теоретик, человек, который анализирует обстоятельства, не пошел бы сотрудничать с Гитлером или Муссолини. Это просто было бы невозможно, потому что любой человек, который занимается наукой, понимал бы суть этого явления, понимал бы угрозу, которая она несет человечеству. В этом смысле, конечно, трагедия вдвойне, что есть и памятник Гарегину Нжде в Армении, и попытки создать из него героя. Не получится героя, а получится только дискредитация", - подытожил Василий Колташов.

Махир Будагов