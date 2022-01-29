Армянский акцент российских СМИ: о "крыше" и амбициях "коллективной симоньян"

Автор: Акпер Гасанов

Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Этой цитатой из стихотворения М. Ю. Лермонтова "А. О. Смирновой" можно охарактеризовать происходящее в российских СМИ. Очередной повод задуматься о существующих там реалиях дал брифинг главы МИД РФ Сергея Лаврова, в ходе которого он пообещал, что вооруженного конфликта в Украине не будет, но только в том случае, если Запад "не будет наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы".

Что, как и где говорить - дело лично главы внешнеполитического ведомства РФ. Он уже запомнился способностью использовать в своей речи, мягко говоря, поразительные для опытного дипломата фразы, обороты. То есть, удивить кого-то чем-то новым, по причине кучи уже ранее сказанного, у Лаврова не получится и он может утверждать далее все, что угодно.

Другое дело, что брифинг, о котором идет речь, вроде как бы был для российской прессы. Почему "вроде как бы"? Да потому, что в реальности, пресса эта не столько российская, сколько армянская. Этнический состав руководителей и ведущих персон в СМИ РФ по какой-то "странной случайности" совпадает с национальностью главы МИД РФ. Да, руководитель российского внешнеполитического ведомства является этническим армянином и топовые позиции в российских СМИ, "так совпало", занимают именно армяне.

В частности, модераторами обсуждаемого брифинга Лаврова были скандально известные Маргарита Симоньян и Роман Бабаян. Самое забавное, что вечером, после брифинга Бабаян был в эфире шоу на НТВ и там горделиво сообщал граду и миру о том, как это было круто и утверждал, что он, уроженец Баку, ставший в итоге рупором армянской пропаганды на российских просторах, является одним из лучших журналистов России.

О том, что в реальности то ремесло, которое освоил Роман, является гораздо более древним и именуется вовсе не журналистикой, Бабаян не признает. Он, с большой радостью и выгодой для себя, играет на той свирели, которую освоил. И отношение к нему, в рядах настоящих журналистов, даже российских, не говоря уже о зарубежной братии, соответствующее. Ни в одной европейской стране мира Бабаяна и близко не допустят к эфиру.

Ровно то же самое можно сказать и про Марго Симоньян. Она давеча сравнивала себя с дамой полусвета, американкой армянского происхождения Ким Кардашьян. Так вот в США, при всем разнообразии тамошних телеканалов, Симоньян не дали бы топовой позиции нигде. И даже если бы она решила повторить "подвиг" Кардашьян, слитый в свое время в Сеть и сделавший Ким известной, Марго это не поможет.

Как не поможет это и ее гражданскому мужу Тиграну Кеосаяну, который превратился в бледную тень пронырливой Марго. Теперь они совместно сосут средства из российского государственного бюджета на разного рода пропагандистские проекты, столь лживые, сколь и кустарно выполненные. Они же, взяв в напарники Романа Бабаяна, тиражируют небылицы про Украину.

А ведь есть еще один российский медиамагнат армянского происхождения - Арам Габрелянов. Он также регулярно выдает фейки за правду, тиражирует ложь про Турцию и Азербайджан. А когда ему лично лень это делать, то команда "фас" дается Семену Пегову, который давеча выдал новую "сенсацию", высосанную из пальца или иной конечности Габрелянова. Мол, "Турция собиралась ввести войска в Казахстан". Понятно, что это чушь и примитивная ложь, но тут ведь налицо работа, согласно канонам геббельсовской пропаганды - чем чудовищнее ложь, тем скорее в нее поверят.

Дошло до невиданного - Пеговым недовольны были даже армяне. "Сколько армянских мальчишек было убито "прямыми трансляциями" этого негодяя?!", написал в декабре прошлого года на своей странице в Facebook лидер "Европейской партии Армении" Тигран Хзмалян, имея в виду именно Пегова. Но он продолжает тиражировать ложь, чушь, сеять ненависть, провоцировать кровопролитие. Так ему приказал действовать Арам Габрелянов, который весьма комфортно себя чувствует под крепкой "крышей". Ровно также, комфортно и самоуверенно, чувствуют себя многие иные этнические армяне, оккупировавшие эфир российских СМИ и искусственно выводящиеся в профессионалов журналистики. Видя их количество, которое никогда не перерастет в качество, впору спросить - а где современная российская школа журналистики?!

Владимира Соловьева, замечу, можно и нужно критиковать, но необходимо помнить, что когда-то он все же был журналистом в правильном понимании этого слова. Да, потом он превратился в примитивного пропагандиста, но ведь у Симоньян и Бабаяна не было даже того опыта нормального журналистского прошлого, что имелся у Соловьева. Про Габрелянова я и вовсе молчу. Ему впору порноканалом руководить, не более.

Вот и получается, как ни крути, что ведущие позиции в финансируемых из госбюджета, то есть за деньги рядовых россиян, занимают этнические армяне, не имеющие к нормальной журналистике никакого отношения. А не армянам отводится позорная роль семеновпеговых. А ведь были у российской журналистики совсем иные времена, по-настоящему славные. Но сейчас все поменялось. И так будет продолжаться, как минимум, до той поры, пока не "съедет крыша", покровительствующая всем этим симоньянам и бабаянам.