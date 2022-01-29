https://news.day.az/politics/1431031.html Завершились учебные сборы военнообязанных - ФОТО - ВИДЕО
Завершились учебные сборы военнообязанных - ФОТО - ВИДЕО
В "N-ской" воинской части завершились учебные сборы группы военнообязанных запаса, проведенные на основании плана, утвержденного министром обороны.
Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, привлеченные к сборам военнообязанные выполнили практические стрельбы из стрелкового оружия различного калибра.
С участниками сборов были проведены занятия в целях обучения основам наступательного и оборонительного боя, а также боевых действий с привлечением других родов войск. Были выполнены задачи по захвату боевых позиций условного противника во взаимодействии с танковыми подразделениями.
Цели учений были успешно выполнены.
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