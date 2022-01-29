Завершились учебные сборы военнообязанных

В "N-ской" воинской части завершились учебные сборы группы военнообязанных запаса, проведенные на основании плана, утвержденного министром обороны.

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, привлеченные к сборам военнообязанные выполнили практические стрельбы из стрелкового оружия различного калибра.

С участниками сборов были проведены занятия в целях обучения основам наступательного и оборонительного боя, а также боевых действий с привлечением других родов войск. Были выполнены задачи по захвату боевых позиций условного противника во взаимодействии с танковыми подразделениями.

Цели учений были успешно выполнены.