Минобороны о мерах для поддержания в рабочем состоянии дорог в Кяльбаджаре и Лачине

Инженерные войска азербайджанской армии во взаимодействии с другими государственными структурами принимают все необходимые меры для поддержания в рабочем состоянии дорог в Кяльбаджаре и Лачине.

Об этом в субботу на брифинге минобороны Азербайджана сказал замначальника пресс-службы ведомства Анар Эйвазов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что в Кяльбаджарском и Лачинском районах сложный рельеф, преимущественно горные и лесные массивы. Зимы там очень суровые, температура воздуха ночью колеблется в пределах 15-20 градусов мороза, порой снижаясь до 30 градусов мороза. Несмотря на отсутствие инфраструктуры и условий в Кяльбаджарском и Лачинском районах, в результате внимания и заботы Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего ВС Ильхама Алиева в кратчайшие сроки были улучшены социально-бытовые условия проходящих здесь службу военнослужащих. Новопостроенные или капитально отремонтированные жилые пункты были переданы в распоряжение воинских частей, дислоцированных в этих районах.

"Инженерные войска азербайджанской армии во взаимодействии с другими государственными структурами принимают все необходимые меры для поддержания дорог в рабочем состоянии и обеспечения бесперебойного снабжения подразделений. Эти меры включают в себя также очистку дорог от снега и установку соответствующих указателей. Но, как известно, порой расчищенные дороги за короткое время вновь покрываются снегом из-за метели и ветра", - сказал Анар Эйвазов.

Как сообщалось ранее, в связи с резким изменением погодных условий и метелью на территории Алагёлляр в Кяльбаджарском районе заблудились и пропали четверо азербайджанских военнослужащих - старший лейтенант Багиров Фуад Аллахверди оглу, младший сержант сверхсрочной службы Гусейнов Джавад Рауф оглу, солдат Гусейнов Машалла Ровшан оглу и солдат Керимов Ясин Явер оглу.

Трое из 4 пропавших военнослужащих найдены. Спасательно-поисковые работы в целях обнаружения старшего лейтенанта Багирова продолжаются.