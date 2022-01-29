Генсек ВТамО рекомендует опыт Азербайджана в таможенной сфере другим странам

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в субботу встретился с генеральным секретарем Всемирной таможенной организации Кунио Микурия.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МИД, министр Джейхун Байрамов поблагодарил генсека за поддержку Всемирной таможенной организацией таможенной службы Азербайджана в течение ее 30-летней деятельности, а также за его роль в обеспечении эффективного сотрудничества с организацией. Министр поздравил Кунио Микурия с награждением орденом "Достлуг" по соответствующему распоряжению главы азербайджанского государства от 29 января 2022 года.

Касаясь стратегического положения Азербайджана как страны, находящейся на пересечении Востока и Запада, глава МИД рассказал о транзитных возможностях страны. Подчеркнув, что до сих пор в регионе были успешно реализованы крупные проекты международного значения, в частности, в сфере энергетики и транспорта, он отметил важность использования созданных текущей ситуацией широких возможностей, при поддержке и с применением опыта Всемирной таможенной организации.

Говоря о постконфликтной ситуации в регионе, глава МИД отметил, что есть возможности для нормализации отношений между двумя странами и Азербайджан предпринял конкретные шаги в этом направлении. Он отметил, что наша страна является инициатором открытия коммуникаций в регионе.

Генеральный секретарь Кунио Микурия поблагодарил министра Джейхуна Байрамова за теплый прием. Он отметил, что Азербайджан является образцовой страной, и он всегда рекомендует опыт Азербайджана в таможенной сфере другим странам, в особенности в регионах Евразии и Центральной Азии. Генсек подчеркнул важность принятия мер по созданию взаимного доверия для развития отношений между Азербайджаном и Арменией, реализации совместных проектов международного и регионального характера. Он отметил, что Всемирная таможенная организация готова поддержать этот процесс.

Министр Джейхун Байрамов, высоко оценив визит генерального секретаря в Азербайджан в преддверии 30-летнего юбилея таможенной службы страны, подчеркнул, что будут приложены все усилия для дальнейшего развития сотрудничества со Всемирной таможенной организацией.