Президент Ильхам Алиев делает все для того, чтобы ситуация в стране соответствовала высоким стандартам Совета Европы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев делает все для того, чтобы ситуация в стране соответствовала высоким стандартам Совета Европы.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал председатель комитета Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий в ходе своего выступления на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

В своем выступлении он раскритиковал проект резолюции по докладу датчанина Майкла Йенсена "Эволюция процедуры мониторинга", отметив в том числе и явно односторонний подход в отношении Азербайджана.

"В пункте 2.6 Меморандума с заголовком "Нагорно-карабахский конфликт" содержится крайне противоречивая и не отражающая сегодняшнюю действительность информация, что свидетельствует о явно одностороннем подходе автора документа к столь важному для Совета Европы вопросу, - заявил Слуцкий. - Вместе с тем в резолюции содержится параграф N3 со ссылкой на урегулированный нагорно-карабахский конфликт, что не отражает создавшихся в регионе новых реалий, возникших после подписания трехстороннего заявления от 10 ноября, которое положило конец военным действиям. Горжусь тем, что президент России Владимир Путин принял самое серьезное участие в разрешении нагорно-карабахского конфликта. Хочу еще раз поздравить нашего бывшего коллегу, бывшего главу азербайджанской делегации, а ныне главу государства господина Ильхама Алиева с недавним 60-летием. Он все делает для того, чтобы ситуация в стране соответствовала высоким стандартам Совета Европы. Предлагаю присмотреться к данным неточностям в резолюции и принять соответствующие решения для их исправления",- сказал он.