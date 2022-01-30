Освобождение азербайджанских земель предотвратило наркотрафик через эти территории

Освобождение азербайджанских земель от оккупации предотвратило наркотрафик через эти территории.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Сафар Мехтиев на мероприятии, посвященном 30-летию образования таможенных органов Азербайджана и профессиональному празднику сотрудников таможни.

Он сказал, что благодаря предотвращению наркотрафика более двух тонн наркотических средств было обнаружено после второй половины прошлого года.