Минобороны Азербайджана обратилось к родителям и родственникам солдат

В связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом (COVID-19) в последние дни временно запрещены встречи родителей и родственников с военнослужащими, проходящими службу в Азербайджанской армии.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

"В целях защиты здоровья военнослужащих и предотвращения риска заражения заболеванием рекомендуем родителям и родственникам военнослужащих не приезжать в воинские части, тем более не присутствовать на церемонии приведения к присяге, намеченной на 6 февраля.

Призываем наших граждан с пониманием относиться к мерам медицинского обеспечения, применяемым в нашей армии, строго соблюдать карантинные требования", - говорится в сообщении ведомства.