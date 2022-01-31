У дряхлого ПАСЕ опять "карабахская слепота": деградация вместо эволюции

Автор: Эльчин Алыоглу

Главный редактор Milli.Az

ПАСЕ приняла резолюцию по докладу на тему "Эволюция процедуры мониторинга", который на самом деле следовало бы назвать "Деградация мониторинговой процедуры в Ассамблее".

На прошедшей накануне сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий посвятил антиазербайджанской риторике представителя группы либерал-демократов в ПАСЕ, датчанина Майкла Йенсена большую часть своей речи.

"Если говорить о докладе Майкла Йенсена, с которым мы прекрасно друг друга знаем, то в пункте 2.6 пояснительного Меморандума с заголовком "Нагорно-карабахский конфликт" содержится крайне противоречивая и не отражающая сегодняшнюю действительность информация, что свидетельствует о явно одностороннем подходе автора документа к столь важному для Совета Европы вопросу", - сказал он.

Далее Л.Слуцкий заявил: "Вместе с тем в резолюции содержится параграф N3 со ссылкой на урегулированный нагорно-карабахский конфликт, что не отражает создавшихся в регионе новых реалий, возникших после подписания трехстороннего заявления от 10 ноября, которое положило конец военным действиям. Горжусь тем, что президент России Владимир Путин принял самое серьезное участие в разрешении нагорно-карабахского конфликта. Хочу еще раз поздравить нашего бывшего коллегу, бывшего главу азербайджанской делегации, а ныне главу государства господина Ильхама Алиева с недавним 60-летием. Он все делает для того, чтобы ситуация в стране соответствовала высоким стандартам Совета Европы. Предлагаю присмотреться к данным неточностям в резолюции и принять соответствующие решения для их исправления".

Прав господин Слуцкий, совершенно прав.

Ведь вообще-то Парламентская ассамблея Совета Европы учредила процедуру мониторинга еще в далеком 1993 году. Тогда руководство организации поручило своим комиссиям по политическим и юридическим вопросам и правам человека внимательно следить за выполнением принятых обязательств новыми государствами-членами СЕ и представлять регулярные доклады, пока все обязательства не будут выполнены.

Декларируемая цель мониторинга - убедиться, что все страны Совета Европы находятся в общих правовых и политических рамках, определяемых в соответствии со стандартами структуры, принципами правового государства, парламентской демократии и защиты прав человека и т.д.

Через четыре года, в 1997 году, в ПАСЕ была создана специальная комиссия по мониторингу, которая формируется партийными группами. Эта комиссия ныне следит за тем, как страны‑члены выполняют обязательства, взятые на себя после вступления в СЕ. В случае грубейших нарушений обязательств, взятых при вступлении в организацию, Ассамблея вправе приостановить полномочия национальной парламентской делегации и ходатайствовать перед Комитетом министров СЕ об исключении страны из членов организации.

Естественно, комиссия по мониторингу сразу стала инструментом политической борьбы с несогласными и "упорствующими" странами.

Например, Венгрия испытала на себе воинствующий либертарианский маразм ПАСЕ - стоило венграм только немножко что-то вякнуть, что нечего детям в школе втюхивать про гомосексуалов - лучше бы физикой или химией занимались.

Но евробюрократы не стоят на месте, им нужно двигаться, чтобы не утонуть. Теперь - вот буквально нынче ПАСЕ приняла резолюцию по докладу по теме "Эволюция процедуры мониторинга", которую тут Леонид Слуцкий расценил, как деградацию мониторинговой процедуры в Ассамблее.

Что имеет в виду Леонид Эдуардович?

"Изначально комиссия по мониторингу задумывалась как инструмент контроля за исполнением обязательств, принятых странами на момент их вступления в Совет Европы. Напомню, что процедура мониторинга была введена в отношении России в 1996 году. С тех пор мы выполнили 99% своих обязательств, взятых при вступлении в организацию. Однако на нашу страну "навешивались" все новые и новые проблемы, зачастую надуманные, политизированные или основанные на двойных стандартах", - пишет он в своем Телеграм-канале и говорит на Ютубе.

Двойные, тройные или другие разные стандарты - это когда в Амстердаме, Брюсселе, Париже и Берлине нежелающих вакцинироваться травят собаками в буквальном смысле этого слова, а если полиция в Баку вежливо, даже архивежливо просит кричащую, малочисленную и разношерстную группу накрашенных суфражисток-феминисток отойти от проезжей части - то тут же поднимается демократический вой.

Можно представить себе, чтобы произошло, укуси полицейская собака какого-нибудь гопника из кодлы Али Керимли за филейную часть в центре Баку. Крик, санкции, обвинения - что угодно. Но Бельгия, Германия, Франция или Нидерланды - демократия, ясли и гимназия свободы, поэтому можно и собачками, как эсэсовцы и никому ничего за это не будет.

Страны Старого Света остаются априори среди "неприкасаемых", несмотря на несколько волн миграционных кризисов, жесткое подавление демонстраций в европейских столицах и другие, совсем недемократические проявления.

Каковы же функции ПАСЕ и выполняет ли эта давно превратившаяся в реликт "холодной войны" анахроническая организация свои обязанности?

Хотя у ПАСЕ нет возможности принимать законы, Ассамблея должна проводить постоянный диалог с правительством, национальным парламентом стран-участниц, другими международными и общественными организациями. Также должна обращать внимание на основные проблемы современного общества и стремиться улучшить жизнь европейцев.

Увы, ПАСЕ давно перестала быть своего рода "двигателем" различных идей, стратегий и кладет начало многим направлениям деятельности Совета Европы.

Причина обыденная: в Страсбурге до сих пор не смогли, или не захотели понять очень простую, тривиальную реальность: ПАСЕ имеет совершенно разное восприятие на востоке и на западе Европы.

Европолитики ошибочно считают, что оказывается, главная сила Ассамблеи - это механизм мониторинга, частью которого являются санкционные рычаги. Под мониторингом ПАСЕ были или до сих пор находятся только восточноевропейские государства. Руководство ПАСЕ нежится в иллюзиях, что в этих государствах решения ПАСЕ и Совета Европы становятся факторами внутренней политики, с ними считаются, за ними следят.

На самом деле ПАСЕ всего лишь дискуссионный клуб, европейская площадка для обсуждений, или совсем проще говоря, одна из многих современных говорилен. И не более того.

Многие же резолюции и доклады ПАСЕ про ситуацию в нашей стране - позорные решения, которые стали пощечиной для Страсбурга и которые в итоге навредят самой Ассамблее.

Так что же делать? В соцсетях звучат призывы устроить демарш и покинуть дискредитированную ассамблею, а, возможно, и Совет Европы в целом. Однако, сделав это, Азербайджан навредил бы только самому себе.

Идею выхода из Совета Европы нет смысла рассматривать в принципе. Это - неприемлемый путь для Азербайджана, идущего на сближение с Евросоюзом и стремящегося к расширению и углублению связей с ЕС. Евросоюз и Совет Европы хоть и совершенно разные организации, но они взаимосвязаны.

Прекратить работу в ассамблее и оставаться членом Совета Европы сможем, но недолго - доказано несколькими прецедентами. Это напрямую запрещено уставом Совета Европы. А значит, нас убедят вернуться - или же со временем, может даже, к политическим переговорам за закрытыми дверьми.

Но еще важнее - то, что будет происходить в ПАСЕ в то время, когда мы будем игнорировать работу этого органа (и этим, в глазах тех же испанцев, немцев, итальянцев и французов продемонстрируем, что нам не нужен диалог). Бойкот никоим образом не помешает ПАСЕ рассматривать, например, вопросы интеграции армян, живущих на территории, временно находящейся под контролем российских миротворцев. И не стоит тешить себя тем, что решения ПАСЕ, принятые без нас, не будут легитимными. Это - не аргумент. Вспомните, никто не сомневается в легитимности решений по Российский Федерации, принятых за последние годы, когда российские депутаты бойкотировали ассамблею.

Нужны ли нам такие последствия демарша?

Готовы ли мы к тому, что из-за нашего отсутствия появятся решения, которые поставят под сомнение нашу политику?

И, наконец, выиграем ли мы от того, что во время дискуссии в зале заявлениям армянских депутатов некому будет возразить?

Вопросы серьезные и риторичные. И вариант, который выбрал официальный Баку, - оставаться в ассамблее и продолжать борьбу, даже несмотря на все происки армян и продажных европолитиков, - на самом деле безальтернативен.

И нам следует разработать специальную долгосрочную стратегию деятельности Азербайджана в Совете Европы. Такая стратегия, скорее всего, должна быть направлена на переформатирование ПАСЕ таким образом, чтобы организацию никто не мог использовать против любого из государств-членов, и, если это получится, - на превращение организации в инструмент создания и обслуживания общего правового и гуманитарного пространства от Атлантики до Тихого океана. В деятельность ПАСЕ следует вернуть утраченную культуру уважительного отношения государств-членов друг к другу, дружественного позитивного решения любых проблем, с которыми сталкивается континент, семейную атмосферу, которая для нее была характерна и отличала от всех иных.

И самое главное - иллюзий по поводу того, что предвзятые, несбалансированные и откровенно тенденциозные резолюции и рекомендации антиазербайджанской направленности, наработанные ПАСЕ за последние годы, остались в прошлом, быть не должно. Их статус, в отличие от правил процедуры Ассамблеи, не изменился. Все они действуют. Уже в силу этого ПАСЕ не может не настаивать на их исполнении. А кто собирается разыгрывать эту карту, заранее известно.

В ПАСЕ имеется механическое большинство, которое будет автоматически штамповать такой перечень претензий.

Формально ПАСЕ - всего лишь совещательный орган СЕ. Его решения не связывают никого, кроме самой Ассамблеи. Но это только формально. На самом деле ПАСЕ позиционируется в качестве выразителя общественного мнения Европы. Это означает, что нескончаемое "полоскание" внутриполитических процессов в Азербайджане направлено на подрыв наших позиций на континенте.

Потому и с ПАСЕ нам нужно обращаться как с недружественной, но временами нужной организацией.

Рационально, прагматично, с учетом всех нюансов.