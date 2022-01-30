Зангезурский коридор - это последний шанс для экономики Армении от Президента Ильхама Алиева - Эмин Алиев в эфире телеканала СВС - ВИДЕО
Зангезурский коридор - это последний шанс для армянской экономики, который дал ей Президент Ильхам Алиев.
Как передает Day.Az, об этом сказал главный редактор АМИ Trend Эмин Алиев в эфире передачи "Специально в субботу" на телеканале CBC.
"Армянское общество нужно излечивать от глубоко болезненного состояния, в котором они носятся с Гарегином Нжде и другими ему подобными персонажами. Именно экономика может быть такой сферой лечения, ведь, по сути, нормализация отношений с Азербайджаном и Турцией, открытие Зангезурского коридора, являются последним шансом для улучшения экономической ситуации в Армении", - сказал Э.Алиев.
По его словам, позитивный эффект неизбежно последует за разблокированием коммуникаций, налаживанием экономических и торговых отношений - армяно-турецких, армяно-азербайджанских.
"И армяно-российских в том числе, ибо таким образом Армения получит через территорию Азербайджана доступ на рынки России", - пояснил Алиев, отметив, что улучшение экономической ситуации в Армении означает улучшение повседневной жизни ее населения.
"Этот эффект, когда вместо пустого холодильника и оголтелой пропаганды они получат нормализацию отношений и заполнение того самого холодильника, который 30 лет мозолил им глаза, будучи пустым, может привести к излечению армянского общества от тех синдромов и мифов, которые и загнали их в региональную изоляцию, блокаду и нынешнее абсолютно раздробленное состояние. Это неоднократно подчеркивал Президент Ильхам Алиев, говоря о том, что Зангезурский коридор - это шанс на нормальную жизнь для нынешнего и будущего поколения в Армении" - добавил главный редактор Trend.
С полной версией передачи можно ознакомиться ниже:
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