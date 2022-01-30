Партия Пашиняна определилась с кандидатом в президенты

Правящая партия "Гражданский договор" пересмотрела свое решение и выдвинула кандидатуру министра высокотехнологичной промышленности Армении Ваагна Хачатуряна на пост президента республики.

Как передает Day.Az, об этом в воскресенье сообщает газета "Айкакан жаманак".

"После заявления Саркисяна в прессе и соцсетях назывались разные фамилии в качестве кандидатов на пост президента. По информации "Айкакан жаманак" выбор правящей партии "Гражданский договор" пал на министра высокотехнологичной промышленности, беспартийного Ваагна Хачатряна", - сообщается на сайте газеты.

Ранее издание ArmLur со ссылкой на свои данные сообщило, что партия решила выдвинуть в президенты руководителя аппарата премьер-министра, бывшего "суперминистра" Араика Арутюняна, однако, по сведениям "Грапарак", кандидатура Арутюняна вызвала шквал недовольства среди общественности.

Напомним, 23 января президент Армен Саркисян подал в отставку, заявив, что действующая Конституция мешает ему использовать свой потенциал для решения системных внутренних и внешнеполитических проблем.

По словам президента, ему обещали, что для него будут созданы механизмы влияния на внешнюю и экономическую политику, отношения с диаспорой, но этого не произошло.

30 января в парламенте Армении сообщили, что Саркисян все еще не отозвал свое заявление об отставке. Если в течение суток он не пересмотрит решение, то его полномочия будут прекращены.