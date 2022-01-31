Азербайджан создал новую реальность, способствующую миру и развитию на Южном Кавказе

Освободив свои территории от оккупации, Азербайджан не только восстановил справедливость, но и создал новую реальность, способствующую миру, стабильности и развитию на Южном Кавказе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в понедельник помощник Первого вице-президента Азербайджана Эльчин Амирбеков на конференции "Роль женщин в постконфликтном восстановлении", организованной Центром анализа международных отношений и представительством ООН в Азербайджане.

Он отметил, что у Азербайджана и Армении нет альтернативы мирному сосуществованию.

"Азербайджан демонстрирует готовность к миру. Азербайджан исключает в будущем возможность новых войн и разрушений", - сказал Амирбеков.

Помощник Первого вице-президента отметил, что развитие региона зависит от реализации вопросов, отраженных в трехсторонних заявлениях лидеров Азербайджана, России и Армении.

"Азербайджан ожидает, что Армения адаптирует свою политику к новой геополитической реальности", - сказал Амирбеков.