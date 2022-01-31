ООН поддержит усилия правительства Азербайджана

После завершения конфликта правительство Азербайджана заявило, что необходимо обеспечить безопасное возвращение граждан на освобожденные от армянской оккупации территории.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила в понедельник резидент - координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева на конференции "Женщины, мир и безопасность: роль женщин в постконфликтном восстановлении".

Резидент - координатор отметила, что необходимо работать над разминированием этих территорий, обеспечением возможностей для занятости населения.

"ООН на протяжении долгих лет является партнером правительства Азербайджана. Мы будем и впредь поддерживать усилия азербайджанского правительства", - сказала Андреева.

По ее словам, ООН договорилась с правительством Азербайджана по пяти вопросам, один из которых связан с гендерным равенством.

Резидент - координатор также отметила важность диалога на тему гендерного равенства.

По ее словам, женщины должны участвовать не только в обсуждениях, но и в восстановительных работах.