ООН поддержит усилия правительства Азербайджана - резидент-координатор
После завершения конфликта правительство Азербайджана заявило, что необходимо обеспечить безопасное возвращение граждан на освобожденные от армянской оккупации территории.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила в понедельник резидент - координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева на конференции "Женщины, мир и безопасность: роль женщин в постконфликтном восстановлении".
Резидент - координатор отметила, что необходимо работать над разминированием этих территорий, обеспечением возможностей для занятости населения.
"ООН на протяжении долгих лет является партнером правительства Азербайджана. Мы будем и впредь поддерживать усилия азербайджанского правительства", - сказала Андреева.
По ее словам, ООН договорилась с правительством Азербайджана по пяти вопросам, один из которых связан с гендерным равенством.
Резидент - координатор также отметила важность диалога на тему гендерного равенства.
По ее словам, женщины должны участвовать не только в обсуждениях, но и в восстановительных работах.
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