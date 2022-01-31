Предложение Азербайджана подписать мирное соглашение с Арменией является важным шагом

Предложение Азербайджана нормализовать отношения с Арменией и подписать мирное соглашение является важным шагом официального Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп на конференции "Женщины, мир и безопасность: роль женщин в постконфликтном восстановлении".

Посол отметил, что правительство Азербайджана прилагает большие усилия для восстановления освобожденных территорий.

"Вынужденные переселенцы должны вернуться на свои земли", - подчеркнул Шарп.