https://news.day.az/politics/1431420.html В Суговушане обнаружены автоматы
В Суговушане обнаружены автоматы
В селе Суговушан обнаружено оружие.
Как сообщили Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы министерства внутренних дел, в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Тертерского районного отдела полиции совместно с представителями Агентства по разминированию, под одним из мостов на территории освобожденного от оккупации села Суговушан были обнаружены три автомата марки "АКМ".
Мероприятия продолжаются.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре