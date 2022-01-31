В Суговушане обнаружены автоматы

В селе Суговушан обнаружено оружие.

Как сообщили Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы министерства внутренних дел, в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Тертерского районного отдела полиции совместно с представителями Агентства по разминированию, под одним из мостов на территории освобожденного от оккупации села Суговушан были обнаружены три автомата марки "АКМ".

Мероприятия продолжаются.