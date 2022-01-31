https://news.day.az/politics/1431444.html Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили региональные вопросы
Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили региональные вопросы
Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на МИД Турции.
М.Чавушоглу и Дж.Байрамов обсудили двусторонние связи и региональные вопросы.
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