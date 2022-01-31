Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили региональные вопросы

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на МИД Турции.

М.Чавушоглу и Дж.Байрамов обсудили двусторонние связи и региональные вопросы.