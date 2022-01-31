https://news.day.az/politics/1431486.html В Азербайджанской армии начался новый учебный период
В Азербайджанской армии начался новый учебный период
В соответствии с планом действий на 2022 год в видах войск, объединениях, соединениях и воинских частях Азербайджанской армии начался новый учебный период, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
Учебно-тренировочный процесс в Азербайджанской армии будет проводиться в целях обеспечения поддержания высокого уровня боеготовности в соответствии с требованиями Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, приказами и распоряжениями министра обороны, с учетом рисков и реальных угроз на суше, море и в воздухе.
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