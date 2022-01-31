https://news.day.az/politics/1431498.html И мировые державы, и даже сама Армения считаются с созданной Президентом Ильхамом Алиевым новой реальностью в регионе - Эмин Алиев в эфире "Əsas məsələ" на AzTV - ВИДЕО
И мировые державы, и даже сама Армения считаются с созданной Президентом Ильхамом Алиевым новой реальностью в регионе - Эмин Алиев в эфире "Əsas məsələ" на AzTV - ВИДЕО
И мировые державы, и даже сама Армения считаются с созданной Президентом Ильхамом Алиевым новой реальностью в регионе.
Как передает Day.Az, об этом, в частности, рассказал главный редактор АМИ Trend Эмин Алиев в эфире общественно-политического ток-шоу "Əsas məsələ" на телеканале AzTV.
В очередном выпуске передачи обсуждались вопросы развития Зангезурского коридора, нормализации армяно-турецких отношений и другие актуальные темы.
С полной версией эфира можно ознакомиться ниже:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре