- Эмин Алиев в эфире "Əsas məsələ" на AzTV - ВИДЕО

И мировые державы, и даже сама Армения считаются с созданной Президентом Ильхамом Алиевым новой реальностью в регионе.

Как передает Day.Az, об этом, в частности, рассказал главный редактор АМИ Trend Эмин Алиев в эфире общественно-политического ток-шоу "Əsas məsələ" на телеканале AzTV.

В очередном выпуске передачи обсуждались вопросы развития Зангезурского коридора, нормализации армяно-турецких отношений и другие актуальные темы.

С полной версией эфира можно ознакомиться ниже: