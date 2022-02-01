Развитие Гянджи находится в центре пристального внимания Президента Ильхама Алиева

30 января Президент Ильхам Алиев совершил поездку в город Гянджа. Эта поездка стала очередным наглядным доказательством того, что развитие города Гянджа находится в центре пристального внимания главы государства.

Об этом Day.Az сказал депутат парламента Азербайджана от Гянджи Муса Гулиев.

По словам нашего собеседника, в постконфликтном периоде основная задача правительства Азербайджана заключается в восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура.

Депутат отметил особое значение церемонии закладки фундамента Гянджинского мемориального комплекса.

"Весь мир стал свидетелем военных преступлений Армении против города Гянджа. Несмотря на то, что Гянджа находится далеко от зоны боевых действий, ВС Армении пять раз подвергли обстрелу мирное население города. Погибли 26 человек, в том числе 6 детей, 142 человека получили ранения. Таким образом всему миру была продемонстрирована истинная природа армянского фашизма. В этой связи закладка фундамента Мемориального комплекса имеет особое значение. Армения также нарушила Женевские конвенции 1993 года и дополнительные протоколы к ним. Армения несет ответственность за ракетные обстрелы Гянджи", - заявил он.

Парламентарий в заключение прокомментировал открытие Гянджинского регионального центра "ASAN" Служба:

"Центр будет оказывать услуги по более чем 320 направлениям. Это 22-й по счёту центр "ASAN" в стране. Открытие уже второго Центра в Гяндже свидетельствует о том, что у местного населения есть большой спрос на предоставляемые услуги и оно вполне удовлетворено деятельностью таких центров".

Абдул Керимханов