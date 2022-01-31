Жесткое предупреждение Президента Ильхама Алиева в Гяндже Армении и ее покровителям

Автор: Акиф Меликов,

Заслуженный деятель искусств

На телеканале "Россия-24" давно и успешно демонстрируется передача "Формула власти". Ее ведущим является наш земляк, прекрасный журналист Михаил Гусман. Буквально на днях очередной выпуск этой передачи был посвящен 30-летию восстановления государственной независимости Азербайджана и 60-летию Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Но сегодня речь хотелось повести не о том, что было сказано в интервью главы нашего государства в рамках передачи "Формула власти". Я позволю себе рассуждения о формуле успеха Президента Азербайджана. Эта формула основана на безграничной, беззаветной, бескрайней любви Ильхама Алиева к нашей Родине, к родному краю, к каждой пяди нашей земли.

Я прекрасно помню видео, где глава государства, в ходе одной из своих бесчисленных поездок по регионам, слушает песню "Ey Vətən". Эта песня- гимн любви к Родине, красотами и величием которой можно любоваться, наслаждаться, гордиться вечно. Именно в этом, в преданности Родине, в восхищении ею и в готовности делать то, что казалось невозможным- формула успеха Президента Ильхама Алиева.

Именно она, эта бескрайняя любовь к Азербайджану, помогала Президенту нашей страны в самые тяжелые моменты новейшей истории. Он осознавал, какова его историческая миссия, какие трудности предстоит преодолеть для ее выполнения. И он добился поставленной цели. Азербайджан одержал историческую победу над очень непростым, коварным врагом, имя которому армянский фашизм.

Об этом Президент Ильхам Алиев, облаченный в траурную черную одежду, что было проявлением глубочайшего уважения и сострадания к памяти безвинных жертв ракетных обстрелов со стороны армянских убийц, заявил в великой Гяндже, стоя на руинах, оставшихся после той варварской бомбежки. Президент Ильхам Алиев обратился из древнего города ко всему миру с напоминанием о том, кто противостоял нашей стране.

"Армянский фашизм еще жив. Да, во время Отечественной войны мы его победили, и могу сказать, что армянские фашисты не столь активны, как в предыдущие годы. Но мы наблюдаем за возрождением фашизма в Армении", заявил он. И это был открытый упрек со стороны одного из самых ярких политических деятелей современности к странам, которые ничего не делают для оказания давления на Армению, где по-прежнему героизируют фашистов.

Именно он, армянский фашизм, лежит в основе всех кровавых преступлений, которые были совершены против азербайджанского народа и не только против него. Армянские фашисты восхваляли идею "генетической несовместимости" азербайджанцев и армян, устроив Геноцид мирного азербайджанского населения в Ходжалы. Армянские фашисты возводили памятники убийцам и террористам, причем не только в Армении, но и за ее пределами.

Идеологи армянского фашизма пытаются воспитать новые поколения в духе пещерной ненависти к азербайджанцам и туркам. И героизация Гарегина Нжде, против которой открыто всегда выступал Президент Ильхам Алиев, является одним из эпизодов этой ужасной идеологии, которая, к сожалению, все еще жива и которую необходимо окончательно победить общими усилиями. Чтобы не было потом терактов в Москве, Париже, иных городах Европы и США.

Как этого достичь? Только наказав виновных за все кровавые преступления, учиненные против азербайджанского народа. Да, частично они уже получили свое. Бывшие фашистские руководители Армении, убийцы детей Саргсян и Кочарян сейчас живут с клеймом пораженцев. Это ведь созданная ими армянская армия была разгромлена в ходе 44-дневной войны. Сами же они, по меткому выражению Президента Ильхама Алиева, останутся в истории как дезертиры. Но все же, для окончательного торжества справедливости, нужен суд над всеми армянскими фашистами, военными преступниками. Включая тех, кто отдал приказы о бомбежке мирных азербайджанских городов в ходе 44-дневной войны.

Одержав победу в которой Президент Азербайджана Ильхам Алиев доказал всему миру правильность выбранной им стратегии, опирающейся на заветы Общенационального лидера Гейдара Алиева и на беззаветную любовь к Родине. Ради прекрасного, счастливого будущего которой и трудится глава нашего государства. И плоды этой работы пожинает азербайджанский народ. Уже сейчас пожинает, и будет пожинать в будущем.

Просто перечислю некоторые наши достижения. Экономика Азербайджана за последние десятилетия выросла более чем в 3 раза. Азербайджан вошел в группу государств со средневысоким уровнем дохода. Международный аэропорт в Физули, фундамент которого был заложен Президентом Ильхамом Алиевым 14 января 2021 года, подготовили к принятию рейсов в соответствии с самыми высокими международными стандартами за короткие 8 месяцев.

Эта воздушная гавань будет обслуживать и международные рейсы и станет "окном Карабаха в мир". В частности, аэропортом смогут воспользоваться группы туристов, направляющиеся в город Шуша - символ Карабаха. Кроме того, вскоре будет построен второй и третий международные аэропорты на освобожденных территориях- в Зангилане и в Лачине. Таким образом, общее число международных аэропортов в Азербайджане достигнет девяти. Это то, чем будем пользоваться мы, наши дети, внуки.

Для обеспечения большего комфорта в нашей повседневной жизни по всей стране созданы Центры "ASAN xidmət". Это - детище Президента Ильхама Алиева, который в очередной раз продемонстрировал заботу о гражданах приняв участие в открытие в Гяндже нового, второго и более крупного Центра "ASAN xidmət". в Гяндже. Это и есть конкретная демонстрация любви к своей Родине, к своим гражданам со стороны Президент Азербайджана Ильхама Алиева. Это и есть его формула успеха.