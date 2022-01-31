Бесконечный триумф Ильхама Алиева, бесконечный позор Никола Пашиняна

Автор: Акпер Гасанов

Время все расставляет по своим местам. Прекрасно помню , как в 2018 году не только в Армении, но и в ряде европейских стран, особенно во Франции, "кричали женщины "Ура" и в воздух чепчики бросали", в связи с победой "революции", название которой варьируется в диапазоне от "бархатной" до "шашлычной". Ясное дело, что больше всех аплодисментов досталось тогда Николу Пашиняну.

Этот средней руки журналист, газета которого имела скандальную репутацию, подался в большую политику, надеясь вписать свое имя в историю РА. В итоге, он в историю вляпался. Как провокатор, причастный к событиям, которые случились после президентских выборов в РА в 2008 году. Чисто выбритый Никол тогда звал всех на баррикады вопя о необходимости не признавать итоги выборов.

Чем это все закончилось? Тем, что армянская полиция в ночь с 1 на 2 марта 2008 года разгромила палатки протестующих. Погибло тогда в противостоянии порядка 10 человек. Но, потенциальный бенефициар несостоявшейся "революции" Левон Тер-Петросян остался цел и невредим. Как, собственно говоря, и Никол Пашинян, исполнявший тогда роль глашатая воли первого президента РА.

Прошли годы. Армения проиграла в четырехдневной войне, в апреле 2016 года, что тогда не привело к потере президентства Сержем Саргсяном, который чуть ли не мамой клялся, что поражение можно назвать победой, если очень хочется удержать власть. Но, недолго музыка играла, недолго Сержик царствовал. Уже в 2018 году к нему подкрался "политический песец" в облике бородатого уже Никола Пашиняна.

Известно, чем в конечном итоге все это закончилось. Армения погрузилась в полосу больших надежд, считая, как Шарик из известного анекдота, что перед ней открываются большие перспективы. Средней руки популиста наделили какими-то несуществующими достоинствами "реформатора" и "большого политика". Он, в свою очередь, принялся раздавать не хлеб, но зрелища.

Все эти обещания "уложить лицом в асфальт" своих политических оппонентов , до поры-до времени, радовали рядовых армян. Кайфовали они и от примитивных провокаций Воваевича, начиная от его пьяных плясок на Джыдыр дюзю и заканчивая фразой "Карабах-это Армения и точка". Президент Азербайджана Ильхам Алиев ответил на это обоснованным утверждением, что Карабах-это Азербайджан, и восклицательный знак.

Длившаяся 44 дня война показала реальный вес слов главы нашего государства. Азербайджан разбил армянскую армию, вернув себе практически все находившиеся более четверти века территории. Пашинян, послушно и прячась в самый позорный момент своей жизни неизвестно где, поставил подпись под трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года. За что чуть не был избит в РА, как Арарат Мирзоян, но получил прозвище "капитулянт".

Но на том его неприятности не закончились. Все те провокации, которые армянская сторона по инерции продолжала совершать и после подписания, по сути, акта о капитуляции, бумерангом ударили по ней самой. Азербайджанская армия вынудила противника не раз осуществлять маневр, назыанный Арцруном Ованесяном "тактическим отступлением". О том, сколь стремительным и безвозвратным оно оказалось, решил вспомнить экс-руководитель аппарата Конституционного суда Армении, бывший посол РА в Польше Эдгар Казарян.

"Никол Пашинян 25 января 2020 года имел физическую возможность ответить на вопросы СМИ в Капане. В то время он еще не успел уничтожить нашу Родину, не подписал заявление о капитуляции, не приказал Вагаршаку Арутюняну (в то время министру обороны - ред.) привести азербайджанцев в Армению и дать возможность установить контроль над трассой Герус - Гафан. В тот день у него была возможность отправиться из Геруса в Гафан, ее для него создали люди, которых он критиковал во время своей пресс-конференции. В то время он мог насладиться "смелостью" сидеть перед множеством журналистов. Всего лишь через два года, почти в тот же день, 24 января 2022 года, у него уже не было возможности добраться до Капана по трассе Герус - Гафан. К 2022 году он сдал нашу Родину врагу, стал причиной гибели тысяч молодых ребят, разрушил всю систему государственного управления, купил новые бронированные машины на сотни миллионов долларов и в сопровождении сотни телохранителей и полицейских сумел добраться до своей недавно отремонтированной резиденции для двухчасового враждебного сквернословия перед всего одной журналисткой", - написал Казарян на своей странице в в "Facebook".

Тут впору вспомнить о том, что в конце прошлого года глава Государственного таможенного комитета Азербайджана Сафар Мехтиев заявил о том, что азербайджанские таможенники за два месяца собрали на пунктах пропуска на дороге Герус - Гафан, проходящей по Зангезуру, 2 млн манатов (около $1,1 млн). На данный момент, ясное дело, это сумма еще больше. То есть, наша страна считает прибыли, а армянская грустит об убытках.

При этом, что самое важное, прибыли Азербайджана и убытки Армении, как один из главных итогов 44-дневной войны, будут расти. Армянской стороне придется еще отвечать в международных судах за все преступления, совершенные против нашей страны за годы оккупации. Наблюдая при этом, за стремительными темпами восстановления всех освобожденных территорий и Гянджи, по которой из РА наносились ракетные удары.

Буквально на днях, к примеру, было объявлено о завершении строительства первого "умного села" в селе Агалы Зангиланского района. Также сообщено, что в настоящее время ведется подготовка к строительству 2-го "умного села" в селе Довлетъярлы Физулинского района. Стремительно преображается и великая Шуша, строятся современные дороги, два новых аэропорта на освобожденных территориях, вдобавок к уже построенному международному аэропорту в Физули. Все это- итог большой работы Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Который добился торжества справедливости, показав всему миру, кто есть кто.