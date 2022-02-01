В Армении решили собрать армию из женщин

Автор: Мехти Ахмедзаде

Над прекрасной половиной населения Армении нависла серьезная угроза. Идея компенсации недостатка мужского населения за счет населения женского не покидает военное руководство страны.

Прирост количества призывников мужского пола превратился в недостижимую цель, ибо армянские мужчины после разгромного поражения в Карабахе настолько испуганы, что используют любые виды подкупов и взяток, лишь бы их не призывали в уничтоженную и слабую армию. Параллельно с этим в Армении пропагандируется идея невозможного реванша, чтобы успокоить население, которое слепо надеется изменить неизменимую новую реальность в регионе.

Что делать в этой ситуации, когда все "мужики" бегут от службы? Конечно же, использовать оставшийся ресурс - а именно, прекрасную половину, которой тоже надо зарабатывать на хлеб, а негде. Поэтому сегодня в парламент Армении (в комиссию по обороне и внутренним делам), а также в министерство обороны будут направлены предложения по увеличению количества женщин в армии.

Омбудсмен-истеричка Армении Арман Татоян заявил, что число женщин-офицеров в Вооруженных Силах Армении остается низким, а для женщин, создающих семью, отсутствуют гарантии по выслуге лет.

По его словам, при расчете выслуги лет (для присвоения воинских званий), законодательство Армении не засчитывает отпуск по уходу за ребенком. Кроме того, отсутствуют меры поощрения для женщин, которые могли взять отпуск по уходу за ребенком до трех лет, но не воспользовались этим правом для продолжения службы.

Не предусмотрена также особая форма для беременных женщин-военнослужащих, принятая в других странах. Нет правовых актов, где бы перечислялись военные специальности, на которые могут приниматься женщины. Отсутствуют и механизмы, которые гарантировали бы прохождение совместной службы для семей военнослужащих (если в другую часть командируется муж, следом за ним в ту же часть отправлют и жену). Армянский парламент рассмотрит все эти вопросы.

В принципе, власти Армении можно понять - раз все мужчины струсили, у них нет выбора, кроме как использовать в своих черных делах женщин. В условиях демографического кризиса, оттока молодежи призывного возраста после Победы Азербайджана и серьезного дефицита мужского населения, страна оказалась в очень "интересном" положении - миф о "непобедимой армянской армии" был полностью сломлен, а истинное лицо армянских мужчин было ярко отражено во всех распространенных видео массового дезертирства. Отметим, что в дни военных действий армянские солдаты, которых насильно отправили воевать в Карабах, дрались со своими командирами, ругали их матом лишь бы не воевать и спасти свою жизнь.

Стоит еще вспомнить комичный эпизод, который произошел во время 44-дневной войны, когда весь Интернет смеялся над "учениями" армянских девушек, "призванных на службу". Конечно же, до фронта они не дошли, но кадры были убийственные.

Напомним, что в конце октября 2020 в социальных сетях распространились кадры нескольких армянских девушек, призванных на службу, ввиду того, что мужчины отказываются воевать, увидев всю мощь азербайджанской армии. На видео, снятом во время т.н. "женских военных учений", девушки лежат на земле и кричат "бабах".

Кроме того, смешным являлся тот факт, что прорабатываемые ими "учения" - это была не тактика нападения, а, наоборот, отступления, которую армянские мужчины, кстати, успешно исполняли, убегая с поля боя и оставляя азербайджанской армии оружие, технику и трофеи. Данные кадры являются прекрасным примером беспомощности и отчаянности армянской армии и руководства Армении перед ВС Азербайджана.

Сегодня, когда в Армении вновь появилась инициатива отправить женщин на передовую, возникают два вопроса:

1. Понимает ли армянское военно-политическое руководство, что армянской армии, из кого бы она ни состояла, нет и не будет шансов совершить какие-либо провокации, воплотить попытки реваншизма, да и просто воевать?

2. Готов ли Пашинян отправить в армию своих трех дочерей, и что на это скажет их мать Анна Акопян? Мариам, Шушанна и Арпине тоже вряд ли обрадуются такой инициативе.

Вопросы риторические, ибо нищая армянская армия, которую десятилетиями грабил Роберт Кочарян уже никогда не востановится. Особенно, если учитывать экономическую ситуацию в стране и отсутствие бюджета на дополнительное вооружение, которое хоть как-то смогло бы противостоять суперсовременному оружию и военной технике Азербайджана. Оставьте в покое женщин - пусть сидят дома и следят за своими бегунами. Им всем так комфортнее.