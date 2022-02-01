Поездка Президента Ильхама Алиева в Гянджу - неотъемлемая часть концепции комплексного развития Азербайджана

30 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Гянджу. Глава государства принял участие в открытии нового здания Гянджинского государственного драматического театра, Гянджинского регионального центра Службы ASAN №2, ознакомился с ходом строительных работ в Гянджинском дворце спорта.

В рамках визита Президент Ильхам Алиев также принял участие в открытии локомотивного депо ЗАО "Азербайджанские железные дороги", заложил фундамент Гянджинского мемориального комплекса.

Очередной визит Президента Ильхама Алиева в Гянджу свидетельствует о том, что в Азербайджане уделяется большое внимание развитию всех регионов, сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) от Гянджи Мушфиг Джафаров, передает Day.Az.

По его словам, поэтому визит главы государства в Гянджу является неотъемлемой частью концепции всестороннего развития Азербайджана.

В Азербайджане принимаются комплексные меры по развитию всех районов. Все регионы, каждый проект находятся в центре внимания главы государства. В истории государственности Азербайджана фундамент экономического развития Гянджи был заложен во время президентства Гейдара Алиева, сказал депутат.

"Это заложило прочную основу для дальнейшего развития и прогресса второго по величине города Азербайджана. Это хорошо видно на примере заботы и внимания, оказываемых Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым городу Гянджа. Глава государства неоднократно посещал Гянджу и каждый раз принимал важные решения по развитию города, принимал участие в открытии крупных проектов и объектов общественного значения, способствующие развитию Гянджи", - сказал Джафаров.

Депутат отметил, что масштабы работ по благоустройству Гянджи расширяются с каждым годом.

"Как отметил глава государства, проект по газификации Гянджи практически полностью реализован, а проект по водоснабжению продвигается быстрыми темпами. Когда этот проект будет завершен, проблема с водой и канализацией в городе будет в значительной степени решена.

Глава государства каждый год посещает наш город, чтобы лично проконтролировать реализацию всех инфраструктурных проектов, и дает определенные поручения по реализации новых проектов. Могу с уверенностью сказать, что в результате целенаправленной политики Президента Ильхама Алиева во всех регионах страны успешно реализуются проекты по благоустройству, созданию инфраструктуры", - сказал Джафаров.

По его словам, благодаря вниманию и заботе Президента Ильхама Алиева Гянджа не осталась в стороне от повсеместного развития Азербайджана и стала развивающимся городом.

Как сообщил Trend депутат парламента Эльшан Мусаев, визит Президента Ильхама Алиева в Гянджу является неотъемлемой частью концепции всестороннего развития Азербайджана.

По его словам, в то же время это является подтверждением общеизвестного факта, что восстановительные и созидательные работы в Азербайджане ведутся не только в освобожденных районах, но и по всей стране.

"Глава государства в своем выступлении подчеркнул, что это его 18-й визит в Гянджу. Каждый раз после этих визитов Гянджа менялась, становилась лучше, развивалась.

Сегодня в Гяндже реализуются крупные инфраструктурные проекты, в городе ведутся масштабные работы в сфере электроснабжения и водоснабжения. Завершено строительство автодорог Баку-Гянджа, Гянджа-Газах-граница с Грузией, полностью модернизирована железная дорога Гянджа-Баку. В Гяндже сдана в эксплуатацию больница на 245 койко-мест, в короткие сроки создана модульная больница, построены новые здания Государственной филармонии и Драматического театра. Также построено и отремонтировано около 30 школ", - сказал Мусаев.

Все это свидетельствует о том, что Азербайджан находится на пути устойчивого развития. Проводимая Президентом Ильхамом Алиевым верная целенаправленная политика с каждым годом приносит свои плоды и ведет Азербайджан к новым успехам.