https://news.day.az/politics/1431811.html Отчет ANAMA по итогам работы за месяц
Отчет ANAMA по итогам работы за месяц
ANAMA обнародовало информацию об операциях по очистке от мин, проведенных на освобожденных от оккупации территориях за 26 дней.
Как сообщили Day.Az в ANAMA, с 5 по 31 января в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джабраильском и Зангиланском районах были обнаружены 32 противопехотные и 27 противотанковых мин, 230 неразорвавшихся боеприпасов (НРБ).
Сообщается, что от мин и НРБ было очищено 402.7 гектара территории.
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