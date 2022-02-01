Отчет ANAMA по итогам работы за месяц

ANAMA обнародовало информацию об операциях по очистке от мин, проведенных на освобожденных от оккупации территориях за 26 дней.

Как сообщили Day.Az в ANAMA, с 5 по 31 января в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джабраильском и Зангиланском районах были обнаружены 32 противопехотные и 27 противотанковых мин, 230 неразорвавшихся боеприпасов (НРБ).

Сообщается, что от мин и НРБ было очищено 402.7 гектара территории.