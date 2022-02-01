https://news.day.az/politics/1431821.html Делегация минобороны Азербайджана посетила мавзолей Ататюрка в Анкаре - ФОТО
Делегация минобороны Азербайджана посетила мавзолей Ататюрка в Анкаре - ФОТО
Находящийся с рабочим визитом в Турции министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 1 февраля посетил мавзолей "Аныткабир" основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
Делегация минобороны Азербайджана возложила венок к могиле Мустафы Кемаля Ататюрка и почтила его память.
Министр обороны оставил запись в Книгe памяти мавзолея, говорится в сообщении.
Визит азербайджанской делегации в Турцию продлится до 2 февраля.
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