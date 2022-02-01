В Армении приговорили еще трех военнослужащих, возвращенных Азербайджаном

В Армении приговорили трех из десяти военнослужащих, возвращенных Азербайджаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в сообщении Следственного комитета страны.

Сообщается, что военнослужащих арестовали согласно уголовному делу "о нарушении правил несения боевого дежурства на N-й боевой позиции 16 ноября 2021 года, повлекшем за собой тяжкие последствия".

По версии следствия, 16 ноября 2021 года и.о. командира батальона майор Г.Г, его заместитель майор Н.Е. и старший поста, рядовой-контрактник С.М. "нарушили устав несения дежурства".

Предварительное расследование в отношении указанных лиц завершено, уголовное дело было направлено надзорному прокурору с ходатайством об утверждении обвинительного акта и его направлении в суд.

Напомним, что Азербайджанская Республика, руководствуясь принципами гуманизма, 26 ноября, 4 и 29 декабря 2021 года передала армянской стороне в общей сложности с 21 военнослужащего.

Переданные лица были задержаны 16 ноября 2021 года при предотвращении провокации вооруженных сил Армении в направлении Кяльбаджара на государственной границе.

4 января 2022 года стало известно, что в Армении издеваются над одним из возвращенных солдат.