https://news.day.az/politics/1431843.html Россия и ЕС обсудили ситуацию на Южном Кавказе
Россия и ЕС обсудили ситуацию на Южном Кавказе
1 февраля состоялся телефонный разговор заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Андрея Руденко со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром по инициативе последнего, передает Day.Az со ссылкой на МИД России.
Как сообщается, собеседники подробно обсудили текущую ситуацию на площадке Женевских международных дискуссий по безопасности и стабильности на Южном Кавказе в преддверии очередного 56-го раунда, а также ход процесса урегулирования между Арменией и Азербайджаном.
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