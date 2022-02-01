https://news.day.az/politics/1431870.html Эрдоган принял Закира Гасанова
Эрдоган принял Закира Гасанова
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 1 февраля принял министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова.
Об этом сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Администрацию Президента Турции.
На встрече также присутствовал министр национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акар.
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