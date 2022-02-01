Эрдоган принял Закира Гасанова

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 1 февраля принял министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова.

Об этом сообщает во вторник Day.Az  со ссылкой на Администрацию Президента Турции.

На встрече также присутствовал министр национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акар.