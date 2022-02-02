Некто Григорян бьет по имиджу ООН

Автор: Лейла Таривердиева

Уже давно известно и неоднократно доказано - там, где армяне, там и скандалы. Громкие или еле слышные, получившие огласку, или оставшиеся за закрытыми дверями - но они обязательно имеют место. Потому что каждое лицо армянской национальности, пробравшееся на высокую позицию, получившее должность мечты, занявшее кресло в международных организациях, остается связанным пуповиной с больной идеологией своей этнической группы. Эта идеология, разъедающая то хорошее, что наверняка имеется в менталитете армянского народа, лишает разума, логики, заставляет забыть о правилах приличия и морали.

Некто Армен Григорян (не путать с главой Совбеза Армении), работающий в Организации Объединенных Наций, не стал исключением.

С января 2015 года этот господин был руководителем регионального кластера по вопросам изменения климата/устойчивости к стихийным бедствиям и советником по глобальной энергетической политике для Европы и Центральной Азии в ПРООН. в Стамбульском региональном хабе. По-видимому, Григорян зарекомендовал себя с самой прекрасной стороны, потому что в октябре 2021 года его с музыкой проводили на должность постоянного представителя ПРООН в Республике Северная Македония.

Самое примечательное, что на этом посту он сменил Нарине Саакян, занимавшую эту должность на протяжении предыдущих пяти лет. Об этом можно узнать на сайте македонского представительства. Создается впечатление, что этот пост негласно закреплен за армянами, и после господина Григоряна, сменившего госпожу Саакян, в Северную Македонию отправится очередной деятель с характерным окончанием фамилии.

Впрочем, это не нам решать, кого ООН назначать на ту или иную должность. И речь пойдет о другом.

Армен Григорян, будучи главой климатического кластера представительства в Стамбуле, проявлял недопустимую для международного служащего активность в социальных сетях. А что такое активность в соцсетяхз представителя армянства, думается, понятно всем. Та самая пуповина, которая держит у националистического корыта большинство армян. Короче говоря, Григорян открыто занимался антиазербайджанской и антитурецкой пропагандой в Twitter и Facebook, при этом не скрывая своей принадлежности к Программе развития ООН. Делалось это под ширмой обсуждений, армянского междусобойчика, в котором разрешалось обливать грязью суверенные страны, являющиеся, между прочим, членами ООН. Если Григорян и не оскорблял "врагов" Армении своими устами, он делился, опять же, под аббревиатурой главной международной организации, постами реваншистского содержания, полными агрессии и ненависти. И так далее.

Армен Григорян армянин и никто не может запретить ему проповедовать традиционную для армянства идеологию ненависти, прославлять сепаратизм и прочие нездоровые явления. Но так он был бы свободен поступать, продолжай он сидеть в пыльном офисе какой-нибудь ереванской околонаучной конторы. С того же момента, как он был принят на службу в структуры ООН, для него все должно было измениться. Потому что того требуют правила этики служащих Организации и стандарты поведения для международной гражданской службы. Эти правила написаны задолго до того, как господин Григорян стал работать в ООН, и касаются всех.

Поступая на службу в Организацию Объединенных Наций, сотрудники дают клятву, обязуясь исполнять со всей лояльностью, осмотрительностью и сознательностью функции, возложенные на международного гражданского служащего ООН, и строить свое поведение, руководствуясь только интересами Организации Объединенных Наций. "Соблюдение высочайшего стандарта профессиональной этики сотрудниками Организации Объединенных Наций является неотъемлемым условием ее деятельности и поддержания ее доброго имени. Важнейшей основой наших коллективных усилий по построению более мирного и процветающего мира является этичность поведения всех сотрудников", - говорится в клятве.

Указывается, что сотрудники Организации Объединенных Наций должны быть примерами соблюдения высочайших стандартов этичности поведения, международные гражданские служащие призваны служить всеобщим идеалам мира, уважения основных прав и международного сотрудничества

В 2013 году были приняты "Стандарты поведения для международной гражданской службы". В этом документе можно увидеть немало моментов, нарушенных постпредом Григоряном.

В пункте 1 отмечается, что "Организация Объединенных Наций и специализированные учреждения являются олицетворением самых высоких идеалов народов мира. Их цель - избавить грядущие поколения от бедствий войны".

В пункте 2 говорится, что "международные гражданские служащие имеют особое призвание - служить идеалам мира, уважения основных прав, экономического и социального прогресса и международного сотрудничества. Поэтому поведение международных гражданских служащих должно соответствовать самым высоким стандартам".

Согласно пункту 6, "терпимость и понимание являются основными человеческими ценностями. Они являются основными ценностями и для международных гражданских служащих, которые должны в равной степени уважать всех без различий по каким бы то ни было признакам".

Пункт 9 и 10 будто списаны прямо с господина Григоряна. Отмечается, что "под беспристрастностью подразумевается терпимость и сдержанность, особенно в отношении политических и религиозных убеждений". Но это не означает обезличивания служащего. "Личные мнения международных гражданских служащих остаются неприкосновенными, однако, в отличие от частного лица, они не имеют права становиться на чью-либо сторону или публично выражать свои убеждения по спорным вопросам, будь то в личном качестве или в качестве членов той или иной группы, независимо от используемого средства".

Пункт 15 требует от Армена Григоряна уважать "достоинства и ценности человеческой личности, равенства всех людей без различий по каким бы то ни было признакам, всячески избегать предположений, основывающихся на стереотипах".

Трудно сказать, насколько все сотрудники Организации и ее структур соблюдают принятые и считающиеся обязательными правилами. Думается, Армен Григорян такой не один. К сожалению, есть немало примеров того, насколько ООН способна стоять на своем слове, на своих требованиях и принимаемых ею резолюциях. Самый яркий пример - четыре резолюции касательно канувшего ныне в Лету карабахского конфликта, полностью игнорировавшиеся Арменией тридцать лет и в конечном итоге отправленные вслед за конфликтом Азербайджанской армией. Если Организация оказалась неспособна настоять на своей в столь серьезной и критической для региона ситуации, вряд ли стоит ожидать, что она обратит внимание на такие "мелочи", как шалости какого-то Армена Григоряна.

Вообще, интересно было бы узнать, как регулируется вопрос активности международных гражданских служащих в социальных сетях. Не может быть такого, чтобы для чиновников международных структур не существовало бы рамок, да еще в тех случаях, когда они шалят под эгидой организации. Даже будучи сотрудником армянского представительства ПРООН, Григорян не должен был иметь права вести себя подобным образом, а тем более, будучи в структуре уже более высокого уровня. Но факт остается фактом - все вышеуказанные пункты "Стандартов поведения для международной гражданской службы" Григоряном нарушены. Точнее - проигнорированы. Потому что армяне не нарушают, они просто плюют на законы, международное право, общепринятые нормы и основы, на которых держится миропорядок, и делают то, что им левая нога подскажет. Левая нога подсказала Армену Григоряну оставаться "истинным армянином" там, где это неуместно.

Кстати говоря. Если ООН нет дела до морально-этического поведения своих сотрудников, работодатели более низкого ранга очень внимательно относятся к тому, чем занимаются их сотрудники в социальных сетях. Например, в США, где, к слову, находится штаб-квартира ООН, из-за постов в Facebook и Twitter тысячи людей лишаются работы. Поведение сотрудника в соцсети, даже если он не поносит своего работодателя, может вредить имиджу компании или учреждения. Без сожаления, как пишут мировые СМИ, в Штатах расстаются с сотрудниками, размещающие посты расистского, сексистского характера, проповедующие насилие или дискриминацию по этническим или религиозным признакам. Но в ООН национализм, сепаратизм, призывы к войне и тому подобное не считаются серьезными проступками? Конечно же, считаются. Просто на оскорбления Азербайджана и Турции, если они озвучены армянами, всегда и вежде находятся "смягчающие обстоятельства". Вот и Армен Григорян, несмотря на неподобающее поведение, пошел на повышение.

В заключение хотелось бы напомнить об одном скандале восьмилетней давности. В 2014 году в ООН разгорелся скандал, связанный с российским сотрудником Совместной миссии ООН и Африканского союза в Дарфуре (ЮНАМИД) Кареном Чальяном. Чальян, который являлся начальником штаба миротворческой миссии, обвинялся в сокрытии от штаб-квартиры ООН и Совета Безопасности информации о преступлениях, совершаемых суданскими властями. Его отстранения требовали Великобритания, США и Франция. Согласно Рейтерс, Чальян искажал информацию в докладах, которые отправлялись в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, а также препятствовал публикации пресс-релизов, касающихся бомбардировок мирных жителей суданскими властями.

По фактам было возбуждено внутреннее расследование.

Надо будет покопаться в Интернете и узнать, чем там все закончилось...