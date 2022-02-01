Минкультуры предоставило в МИД справку в связи с вывезенными армянами шушинскими коврами

Министерство культуры подготовило и представило в Министерство иностранных дел подробную справку о коврах, вывезенных армянами из Шуши 1 ноября 2020 года.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве культуры в ответ на запрос АПА.

Было отмечено, что 20 февраля прошлого года в армянском Национальном музее-институте архитектуры имени А.В.Таманяна была организована выставка ковров: "Утверждалось, что ковры выставлялись в открывшемся в 2011 году музее в Шуше и принадлежат частной коллекции основателя музея - коллекционера армянского происхождения. В связи с этим экспертной комиссией Министерства культуры, действующей в Азербайджанском Национальном музее ковра, были подготовлены и представлены в Министерство иностранных дел подробные справки на азербайджанском и английском языках о коврах, представленных на выставке".