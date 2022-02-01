https://news.day.az/politics/1431917.html Парламент Турции утвердит Шушинскую декларацию
Парламент Турции утвердит Шушинскую декларацию
Великое Национальное собрание Турции утвердит Шушинскую декларацию.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, законопроект "Об утверждении Шушинской декларации о союзнических отношениях между Азербайджаном и Турцией" поступил в турецкий парламент.
Напомним, что сегодня данный проект был вынесен на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана. После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.
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