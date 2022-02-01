Анекдотические оправдания всеармянского Чебурашки

Автор: Акпер Гасанов

Есть известный анекдот о том, как устраивающийся на работу в цирк мужчина, на вопрос директора о том, есть ли у него готовый номер, отвечает утвердительно и просит принести бочку с фекалиями и белый фрак. На уточняющий вопрос директора цирка, как будет выглядеть номер и в чем его изюминка, следует поразительный ответ: "Выкатываем бочку с фекалиями на середину сцены и взрываем. После чего выхожу я, все в фекалиях - а я в белом фраке!".

Третий президент Армении Серж Саргсян не является тем, кто идет устраиваться на работу в цирк. Но он, тем не менее, ведет себя ровно так, как мужчина из того анекдота. Азатович, прошедший путь от карабахского комсомольца до сепаратиста, а потом умудрившийся стать президентом РА, заслужив в итоге прозвище Чебурашка и свергнутый в результате "шашлычной революции", отчаянно хочет быть в белом фраке.

При этом, столь же отчаянно, он поливает фекалиями всех подряд - начиная от действующего премьер-министра РА Никола Пашиняна, включая представителей стран-членов Минской группы ОБСЕ и заканчивая большинством граждан своей страны. Последние, по мнению Азатовича, виновны том, что поддержали свержение Чебурашки и даже не смели Пашиняна после поражения Армении в 44-дневной войне.

Это поражение, замечу, стало для "карабахского клана" классической "спасительной соломинкой", держась за которую второй и третий президенты РА пытаются оставаться в повестке дня. Разного рода номера, в рамках бесконечного политико-циркового представления, они демонстрируют с поразительной регулярностью. Очередное такое шоу было продемонстрировано давеча , когда Саргсян решил дать онлайн-интервью.

"По моему глубокому убеждению, карабахский конфликт не решен. И это не только мое убеждение, это также и заявления посредников", - сказал он.

В качестве реального оппонента Азатовича предлагаю спросить, что по данному вопросу думает кто-то из бакинских "парковщиков". Выскажу предположение, что они придерживаются иной, диаметрально противоположной точки зрения. При этом, доводить дело до полемики между всеармянским Чебурашкой и кем-то из азербайджанских политиков, считаю бесполезным. Весовые категории слишком разные. Ведь, кем в реальности ныне является экс-президент РА? Лидером партии, которая построена на идеологии пособника гитлеровцев Гарегина Нжде. Партия эта с едва-едва протиснулась в парламент РА. При этом, сам Серж Саргсян является обвиняемым по громким уголовным делам.

В этих условиях, он может до посинения заявлять, что "карабахский конфликт не урегулирован". Его мнение ни на что не влияет. Его "потолок" - примитивные оправдания. Ведь, как ни крути, именно в период президентства Сержа Саргсяна, когда еще не было на горизонте "шашлычной революции", произошел первый крах мифа о "непобедимости" армянской армии.

Дело было в апреле 2016 года, когда по итогам четырехдневной войны азербайджанская армия освободила свыше 20 квадратных километров ранее оккупированных территорий, взяв под контроль ряд стратегически важных высот, контроль над которыми сыграл важную роль в победоносном шествии наших героев в период 44-дневной войны. Это был громкий провал многолетней концепции лжи армянскому обществу со стороны "карабахского клана".

Саргсян, безусловно, уже тогда это понял. Потому и пытался доказать своим согражданам, что молоко может быть черного цвета, а разгромное поражение можно назвать "победой". Зная о реальном положении дел в разграбленной им и Кочаряном армии, он делал все, дабы не допустить войны, надеясь на то, что покровительство разного рода держав обеспечит тот статус-кво, который был выгоден РА.

В итоге, произошло то, что произошло. Азербайджанская армия одержала блестящую победу в 44-дневной войне , показав реальный масштаб грабежа в армянской армии, продемонстрировав степень ее отсталости. Роберт Кочарян и Серж Саргсян потому и переживали по поводу стремительного поражения ВС РА, что именно им , как это было понятно априори, придется отвечать на вопрос о том, куда исчезли огромные средства, якобы выделявшиеся на армянскую армию.

Но в итоге, ясное дело, они ничем не смогли помочь стремительно бегущей с поля боя армии. Более того, они и сами , говоря словами президента Азербайджана Ильхама Алиева, убежали из Ханкенди словно зайцы. Это все- очевидные факты. Вспоминая которые появляется всего один резонный вопрос- какова реальная стоимость любых рассуждений "зайца" по имени Серж Саргсян? Ответ очевиден- нулевая. Соответственно, вспоминая указанный выше анекдот, в белом фраке всеармянскому Чебурашке предстать не удалось. Он "украшен" тем, в чем хотел видеть зрителей тот самый мужчина, что рассказал о своем коронном номере директору цирка.