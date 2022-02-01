Начался официальный визит делегации парламента Азербайджана в страны Прибалтики

1 февраля начался официальный визит в страны Прибалтики парламентской делегации, которой руководит председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Милли Меджлиса, в состав делегации входят руководители рабочих групп по межпарламентским связям с Латвией, Литвой и Эстонией - соответственно, Кямран Байрамов, Насиб Магамалиев и Жаля Ахмедова, депутаты Рашад Махмудов и Эльнур Аллахвердиев, глава Аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев и другие официальные лица.

В международном аэропорту Риги делегацию под началом председателя Милли Меджлиса 1 февраля встречали посол Азербайджана в Латвии Эльнур Султанов, латвийский посол в Баку Дайнис Гаранчс и иные должностные лица.

Намечены встречи лидера Милли Меджлиса с латвийским коллегой, а также президентом и премьер-министром и прочими полномочными представителями Латвии.