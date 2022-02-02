Армянская диаспора кричит "SOS" из-за прокола с героизацией Нжде

Автор: Мехти Ахмедзаде

Раздувать из мухи слона. Так можно охарактризовать деятельность Владимира Соловьева и всяких т.н. "экспертов", которые вечно появляются на его ток-шоу. То Владимиру Рудольфовичу и Ко. мерещатся постоянно угрозы - то с Запада, то внутри России, то с ближайших стран. Пропагадандисткие ресурсы, которые он ведет, приглашая туда своих продавшихся как он друзей, постоянно выбирают какую-то тему и начинают ее мусолить ради рейтинга, просмотров, да и вообще просто потому, что говорить что-то надо, имитировать, так сказать, бурную деятельность.

Учитывая то, что за многими темами этих прогандандистких шоу зачастую стоят тезисы армянской диаспоры, довольно часто продавшийся армянам Соловьев и его стая, пытаются очернить Азербайджан, распространяя про нашу страну и наш народ недостоверную информацию и лживые высказывания. Так, в одном из недавних эфиров, после того, как азербайджанцы раскрыли преступную фашистскую деятельность Союза армян России в самом центре Москвы (показ фильма о Нжде), в эфире у Соловьева внезапно появился Сергей Карнаухов, который начал обвинять и оскорблять азербайджанцев, приписывая военным Азербайджана "убийства и пытки", которые якобы имели место в ходе 44-дневной войне в Карабахе.

По словам продавшегося армянам с потрохами прихвостня, "всё это должно стать предметом расследования, поскольку армия себя вести так не вправе" и "подобные действия характерны лишь для террористического сброда, которым управляют различные квазиобразования, называющие себя государствами". Он также добавил, что "они обязаны обличить и осудить всех лиц, которые совершили геноцидальные преступления в отношении армянских военнослужащих в Карабахе". То есть Карнаухов, в очередной раз, надышавшись армянской лживой пропаганды или по заказу армянского лобби России, сразу после раскрытия факта прославления фашиста Нжде, резко вдруг начал оскорблять Азербайджан, при этом не предъявляя никаких фактов и доказательств, а Соловьев, как всегда, предоставил ему для этого свою платформу и поддакивал. Они явно преследуют цель отвести от внимание фашистского скандала, ведь раскрытый азербаджанцами показ нацисткого фильма сильно ударил по репутации САР и в отношении этой криминальной конторы может быть возбуждено дело по статье "реабилитация нацизма". То есть армянская диаспора фактически кричит "SOS" из-за прокола с героизацией Нжде.

Азербайджанские диаспоральные организации в России в ответ на эти провокации резко осудили антиазербайджанские заявления Карнаухова.

"Мы, российские азербайджанцы, глубоко возмущены высказываниями, выводами и оскорбительными формулировками так называемого "кандидата юридических наук, политолога-журналиста" Сергея Карнаухова в адрес президентов Азербайджана и Турции, а также всего азербайджанского народа. Свои комментарии С.Карнаухов озвучил в день отмены московской полицией просмотра фильма об армянском фашисте Гарегине Нжде. Кощунственные измышления были озвучены в дни, когда вся Россия и прогрессивный мир поминали жертв Холокоста, Освенцима и блокадного Ленинграда. Просим считать его высказывания представляющими угрозу межнациональному согласию в многонациональной России, а также проверить на предмет экстремизма", - говорится в заявлении.

Сергей, понятное дело, как обычно, краем уха слышит и говорит лишь проармянскую чушь, которая в корне лжива. Хотелось бы напомнить глубокого неуважаемому Карнаухову, что азербайджанская армия во время освободительной войны в Карабахе не совершала никаких "геноцидальных преступлений". Долгие годы наша страна была придерживалась мирного пути разрешения конфликта, но, как известно, постоянные выходки и провокации лидеров Армении на протяжении трехдесятилетий торпедировали переговорный процесс, чтобы как можно дольше удержать статус-кво, вопреки резолюциям ООН, гласившим, что Армения незамедлительно должна вывести оккупационные войска с территорий Азербайджана. Напротив, геноцидальные преступления совершали именно армянские военные.

Во время Первой карабахской войны, они убивали мирных жителей, женщин и детей. Например, 6 февраля 1992 года армянские военные подразделения в городе Ходжалы с 7 тысячным населением осуществили акт геноцида. Во время нападения на город военных подразделений здесь было всего около трех тысяч человек, потому что из-за нахождения города в блокаде более 4 месяцев большая часть населения была вынуждена его покинуть. Во время Ходжалинского геноцида было убито 613 человек, 1000 мирных жителей различного возраста стали инвалидами от полученных пулевых ранений. Было убито 106 женщин, 63 малолетних ребенка, 70 стариков, 8 семей были уничтожены полностью, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного из родителей. В ночь трагедии 1275 мирных жителей было взято в плен, о судьбе 150 из них до сих пор ничего неизвестно. Все это было воплощено в жизнь армянскими военными с особой беспощадностью и немыслимым зверством. Это лишь один из эпизодов многочисленных военных преступлений Армении. В результате армянской агрессии более одного миллиона азербайджанцев подверглись этнической чистке и, покинув родные места, стали беженцами и вынужденными переселенцами. Сегодня Азербайджан, имея 1,2 миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, входит в число стран мира с самыми высокими показателями числа беженцев и вынужденных переселенцев, приходящихся на душу 10-миллионного населения.

Во время Второй карабахской войны, армянские агрессоры совершали ракетные обстрелы по мирным жителям Гянджи и Барды. Причем били именно по густонаселенным улицам, где нет военных объектов, ночью, пока все спали. Терпевшая по всем фронтам поражение армянская оккупационная армия таким образом хотела отомстить, убив как можно больше мирных жителей. Использовалось также запрещенное оружие и боеприпасы. После окончания 44-дневной войны, армянские диверсанты попытались устроить теракты. Все эти факты выявлены, задокументированы и доказаны.

Почему об этом всем умалчивают Карнаухов и Соловьев, понятно - им сказали так сказали их армянские боссы, заполонившие почти все российское медиапространство. У них сейчас стоит задача представить справедливые возмущения азербайджанцев, как некие "попытки провокации". Эти 2 персонажа, по видимому, не понимают, что поддакивать армянскому лобби означает наносить вред имиджу России, ее политике дружбы и добрососедства. Рано или поздно они ее предадут, если уже не предали, учитывая все антироссийские высказывания и русофобские митинги.

Еще совсем недавно, после окончания 44-дневной войны в Армении чуть ли не молились на Россию, благодаря которой было остановлено истребление бездарной армянской армии, не желавшей добровольно покидать суверенную территорию Азербайджана. Политические и общественные деятели соседней страны пели дифирамбы своему стратегическому союзнику, заявляли о дальнейшем глубоком развитии отношений с ним, клялись в том, что отныне в Армении не будет места антироссийским настроениям. Рядовые жители, пользователи армянского сегмента соцсетей также не скупились на похвалу в адрес русских миротворцев.

Однако прошло совсем немного времени, и маски вновь были сброшены. В поисках виновных в поражении в войне и тяжелом положении Армении крайней снова сделали Россию. Видите ли, союзник не вмешался, когда Азербайджан освобождал от оккупации свои земли в рамках признанных на международном уровне границ. Потерпев фиаско в своем стремлении втянуть Россию в войну, армянская сторона, однако, не оставила свои потуги, попытавшись сделать это спустя несколько месяцев, заявив, что "азербайджанские военные вторглись на территорию Армении", и уж теперь-то точно ОДКБ (а конкретно - Россия) должа вмешаться. Но и на этот раз грязным планам агрессора не суждено было сбыться, ибо все действия со стороны Азербайджана осуществлялись в рамках междунарожного права и своих границ.

Сегодня уровень русофобии в Армении достиг такой степени, что даже подпевалы армянского агитпропа из числа российских "экспертов", начали прозревать и осаживать армян в их антироссийских призывах. Да, даже сам Карнаухов является одним из них, ведь совсем недавно он признал, что среди армян на самом деле царят антироссийские настроения, которые направлены на наращивание ненависти к России и русским. Об этом надо постоянно помнить, господин Карнаухов, когда вы пытаетесь продвигать лживую армянскую повестку. Об этом...