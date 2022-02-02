Молодежная политика Президента Ильхама Алиева как фундамент новых успехов и побед Азербайджана

Автор: Лейла Таривердиева

Одним из важнейших направлений государственной политики за последние 19 лет стало развитие молодежи и забота о ней. В результате успешной реализации программы действий Президента Ильхама Алиева по молодежной политике в нашей стране сформировалось целое поколение образованной, патриотичной молодежи, которая активно участвует в развитии страны, а также в решении важных задач, стоящих перед Азербайджаном. Особое внимание и забота Президента Ильхама Алиева о молодежи оказало большое влияние на стремительное развитие Азербайджана.

Этот праздник азербайджанская молодежь празднует с 1997 года. Учрежден он был в 1997 году Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, который относился к молодежи с большой заботой и любовью. Великий лидер прекрасно понимал, что будущее страны находится в руках молодежи, и от нее зависит, каким оно будет. Поэтому уделял решению ее проблем, обеспечению условий для развития, образования и общественной активности молодых граждан страны.

Молодежная политика независимого Азербайджана берет начало в 1994 году, когда было создано министерство молодежи и спорта. Это были самые трудные для страны времена. Только была остановлена война, Азербайджан считал территориальные и человеческие потери, экономика страны находилась на грани полного развала. Гейдар Алиев сделал ставку на молодежь и не ошибся. Именно она была в авангарде реформ, которые после достижения временного перемирия начали активно осуществляться в Азербайджане.

В 1999 году был подписан Указ о государственной молодежной политике, в котором уже более четко были сформированы направления развития и поддержки азербайджанской молодежи. С 2005 года по сей день в стране приняты три государственные программы в сфере молодежной политики. В десятках регионов созданы молодежные центры, практически ту же функцию несут и многочисленные олимпийские центры, распахнувшие двери молодым гражданам в большинстве районов страны. Успешно продолжается работа по созданию представительств Центра развития молодежи и карьеры в Центрах Гейдара Алиева, действующих в городах и районах нашей страны.

Она же, молодежь, была и остается главной движущей силой всех международных событий, проходивших в Азербайджане. Вспомним бакинское "Евровидение", Европейские и Исламские игры, гонки Формулы-1 и другие мероприятия. Особо здесь нужно сказать о волонтерском движении. В 2009 году в Азербайджане был принят закон о волонтерской деятельности. Было положено начало реализации массовых волонтерских проектов. 2020 год был объявлен в Азербайджане годом волонтеров. При поддержке государства, благодаря личному вниманию со стороны Президента Ильхама Алиева, волонтерское движение приобрело в Азербайджане широкий размах, тысячи молодых волонтеров действуют в различных областях. Например, очень высокую оценку граждане дают волонтерам службы ASAN. Волонтерство способствует формированию у молодежи организаторских навыков и умений, чувства национальной идентичности и толерантности. И, конечно же, молодежь учится через эту работу служить своему государству и обществу добровольно и безвозмездно.

В День молодежи Азербайджана мы вспоминаем лучших представителей молодого поколения, павших в боях за независимость родных земель. Шехиды, гази, участники 44-дневной войны показали, что новое поколение азербайджанцев готово не только бескорыстно служить Родине в дни мира, но и погибнуть за нее, не отступив перед врагом.

Молодежь обусловила наши военные победы, подняла флаг Азербайджана над освобожденными городами и селами. Славная победа в Отечественной войне 2020 года - это заслуга тех, чьи молодые лица смотрят на нас с могильных камней на Аллее шехидов. Герои 44-дневной войны высоко подняли имя азербайджанского воина, вернули Азербайджану воинскую славу, которой он в силу исторических обстоятельств был много веков лишен.

Вторая Карабахская война стала испытанием для молодого поколения страны, и оно прошло его с честью.

В условиях мира одной из основных задач молодежной политики государства является обеспечение азербайджанской молодежи условий для получения качественного образования, для ее общественной активности, трудоустройства, продвижения в науке, бизнесе и других сферах, для укрепления национального духа молодежи, ее воспитания и развития в духе азербайджанства. Как отмечал в одном из своих выступлений Президент Ильхам Алиев, "молодежь должна быть профессиональной. Молодежь, в какой бы сфере ни работала, должна стремиться к повышению своего профессионализма. Наша молодежь должна воспитываться в национальном духе, в духе патриотизма. Наш народ веками жил в составе других государств, империй. Однако мы сохранили нашу национальную идентичность, обычаи и традиции. Почему? Потому что всегда были привязаны к нашим ценностям, и сегодняшняя молодежь должна постоянно уделять большое внимание этому вопросу. Азербайджанские ценности являются для нас самыми главными. Именно эти ценности, родной язык, культура, литература, искусство сохранили нас как народ, нацию, веками защищали от ассимиляции. Азербайджанская молодежь обязательно должна воспитываться в национальном духе, чтобы в будущем достойно защищать государственные интересы, национальные интересы нашего народа. Считаю, что эти два основных фактора являются очень важными для каждого молодого человека".

За годы руководства страной глава государства подписал немало документов, связанных с молодежью. Президент Ильхам Алиев взял на себя заботу о молодежи, продолжив дело Общенационального лидера.

"Государственная программа по обучению азербайджанской молодежи в зарубежных странах в 2007-2015 годах", утвержденная Распоряжением главы государства 16 апреля 2007 года, создала большие возможности для обучения за рубежом всех слоев азербайджанской молодежи. Тысячи юношей и девушек получили образование в зарубежных вузах в рамках этой программы.

Государственная программа "Азербайджанская молодежь в 2011-2015 годах", утвержденная Распоряжением Президента от 7 июля 2011 года, создание Фонда молодежи при министерстве молодежи и спорта Указом от 19 декабря 2011 года стали важным вкладом в развитие молодежной политики. А 26 января 2015 года глава государства подписал Распоряжение об утверждении "Стратегии развития Азербайджанской молодежи в 2015-2025 годах". Данный документ охватывает очень широкий круг вопросов, касающихся всех сфер жизни общества. Стратегия определяет основные направления реализации молодежной политики, создание условий для активного участия молодежи во всех сферах жизни общества, выявлении творческого и инновативного потенциала молодых граждан, обеспечения социальной защиты молодежи, образования, занятости и так далее.

Большое внимание вопросам, связанным с молодежью, уделяет и Первый вице-президент Мехрибан Алиев. Немало проектов руководимого ею Фонда Гейдара Алиева нацелены на молодежь, на ее развитие и поддержку и, конечно же, на участие молодых граждан в поступательном движении страны по пути прогресса. Незаменима роль Фонда в выявлении и поддержке молодых талантов в различных областях культуры, искусства, спорта. Проделанная за много лет успешная работа позволила многим молодым талантов в последствии прославить имя Азербайджана.

"Азербайджанская молодежь активна, патриотична, образованна, грамотна. Молодежь, я верю вам и полагаюсь на вас", - написал Президент Азербайджана на своей официальной странице в Facebook по случаю 2 февраля.

Глава государства верит в молодое поколение и рассчитывает на него. А молодежь, в свою очередь, верит своему Президенту, и это единство и взаимопонимание, несомненно, открывает перед Азербайджаном новые дороги в будущее.