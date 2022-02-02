В Евлахе взорвалась кассетная бомба, сброшенная армянами во время войны

В Евлахе взорвались остатки кассетной бомбы, сброшенной армянами во время войны.

Инцидент произошел в поселке Аран, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Житель поселка Исмайыл Микаилов 1996 года рождения дотронулся до подозрительного предмета, когда пас овец на пастбище поселка. В результате, предмет взорвался, мужчина скончался на месте от полученных травм.

Полиция и прокуратура немедленно прибыли на место происшествия, осмотрели место и тело, провели судебно-медицинскую экспертизу.

В Евлахской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело.