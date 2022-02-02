В Армении, как грибы после дождя, растут претензии к России

Автор: Мехти Ахмедзаде

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, армянский прихвостень Константин Затулин, когда дело заходит об Армении, обычно с пеной у рта одним из первых бросается ее защищать. Причем он делает это в 99% случаев, когда она действительно в чем-то виновата. В такие моменты возникают вопросы: а не забыл ли часом Затулин, что представляет в Госдуме РФ российский Сочи, не армянский и не Армению?.. Не кажется ли российским налогоплательщикам, что их деньги уходят немного не туда? И если Затулин забыл, чьи интересы защищает, то может пришло время признать его иностранным агентом?

Вот видимо, подумав об этом всем, до Затулина дошло, что Армения на самом деле русофобская страна. В недавнем интервью одному из российских СМИ, он задался вопросом, почему среди армян постоянно растут антироссийские настроения?

"Армения - это страна, потерпевшая очевидное военное и дипломатическое поражение в ходе недавней вспышки конфликта с Азербайджаном. Наряду с мнением большинства в оппозиции и критиков, которые, конечно, возлагают основную вину на Пашиняна, есть и те, кто пытаются переложить эту вину на предыдущие власти: на Саргсяна, на Кочаряна и так далее, это в рамках внутриполитической борьбы, а с внешней точки зрения, как грибы после дождя, растут претензии к России. То есть Россию можно обвинять в том, что она "кинула" Армению, не поддержала и чуть ли не спланировала все то, что произошло, для того, чтобы "проучить Армению". И впервые эти настроения получают отклик у населения Армении. Симпатии к России как таковой резко упали там", - сказал возмущенный Затулин.

Он отметил, что ситуация парадоксальная, так как именно Россия обеспечивает сегодня фактически возможность армянам в Карабахе чувствовать себя в относительной безопасности, потому что там российский миротворческий контингент, а в самой Армении растут антироссийские настроения. Он также намекнул, что одновременно происходит конфликт между армянами Армении и армянами в Карабахе. В самой Армении в это же самое время развивается версия, что Россия "не тот" союзник, и это на фоне демонстрационных шагов по сближению с Турцией и так далее.

Фактически Затулин пришел к тому, что армяне постоянно используют Россию в своих корыстных целях, а потом в любой момент готовы засадить ей нож в спину. И это уже доказано - в стране постоянно проходят всякого рода антироссийские и русофобские митинги.

Сегодня в российском экспертном сообществе с каждым днем все отчетливее слышны голоса тех, кто говорит о неблагодарности армян в отношении России. Причем, если раньше этот бесспорный факт пытались замалчивать те, кто находятся на попечительстве армянского лобби, то сегодня даже очевидным армянским выкормышам надоело терпеть все новые изощренные выкидоны "древнейших".

Соловьев, Карнаухов, Затулин, Сатановский и др. в череде прочих армянских подпевал прозрели и теперь постоянно твердят о неблагодарности Армении.

Армения уже забыла, что обязана Москве буквально всем - вплоть до самого своего существования на карте мира. Уже не говорим о куске хлеба, который у граждан страны тоже имеется за счет России. И это пустая демагогия - считать, что Москва, мол, все отняла у Армении. Наоборот, Россия дала армянам государственность и возможность как-то тянуть эту лямку. Чуть оставили армян независимыми, как они сразу развязали русофобию и начали глядеть в руки Запада.

Армении угрожает не Россия и ни какая-то другая внешняя сила, а уродливая идеология, не дающая армянскому народу зажить нормальной жизнью. Армянам всегда кажется, что у Армении когда-то было что-то "свое" и теперь она это "свое" теряет, точнее, уступает иностранным силам и вот-вот превратится в придаток российской губернии.

В Армении не умеют быть благодарными. Согласно национальной идеологии, армянству обязан и должен весь мир. Само же оно не способно к элементарной благодарности и очень скоро начинает покусывать, а потом и калечить кормящую его руку. Когда-то такое случилось с Турцией, теперь то же самое происходит у Армении с Россией. Затулины и другие постепенно начали это понимать.