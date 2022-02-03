Молодежная политика Президента Ильхама Алиева как гарант будущего развития страны

Автор: Ибрагим Алиев

Азербайджанское государство постоянно проявляет всяческое внимание и заботу о делах молодежи. Правильное, в том числе, морально-патриотическое воспитание, достойное современное образование и создание благоприятных условий для успешного карьерного роста молодых людей в дальнейшем представляют собой сегодняшний задел для успешного будущего Азербайджана. Под руководством Президента Ильхама Алиева планомерно реализуются специальные программы по развитию молодежи во всех сферах жизни.

2 февраля в Баку состоялся Молодежный форум, посвященный 25-летию Дня азербайджанской молодежи. В Форуме принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Поздравив собравшихся с Днем молодежи, Президент Ильхам Алиев напомнил, что 25 лет назад этот день был учрежден по инициативе великого лидера Гейдара Алиева.

"А за год до этого Гейдар Алиев инициировал и организовал в Азербайджане первый Молодежный форум. С того времени по сей день молодежная политика всегда находилась в числе приоритетов государства. С того дня сменилось целое поколение, молодые люди, находящиеся сегодня в этом зале, в то время либо еще не родились, либо были маленькими детьми. Сменилось целое поколение, изменился Азербайджан", - сказал глава государства.

Глава государства подчеркнул, что если взглянуть на азербайджанские реалии того времени, то можно увидеть, что ситуация тогда была очень тяжелой: "Нашей независимости было всего 6 лет, Азербайджан только начинал независимую жизнь. Перед страной стояли огромные, серьезные, фундаментальные проблемы. С Первой Карабахской войны прошло всего три года, и были большие надежды на то, что международное сообщество, посредники в скором времени разрешат карабахский вопрос и восстановят справедливость. Такие надежды были. Ситуация во всех остальных сферах была очень тяжелой. Вы, молодежь, естественно, не застали те годы. Но это наша история, и грядущие поколения должны знать эту историю, не должны ее забывать, потому что именно благодаря правильному анализу, извлечению уроков из истории мы можем уверенно идти вперед".

Коснувшись экономической ситуации, Президент Ильхам Алиев рассказал собравшейся молодежи, что в то время понятия экономики вообще не было, потому что после распада Советского Союза принципы рыночной экономики в Азербайджане утвердились еще не полностью, частное предпринимательство находилось на очень низком уровне, а государственные структуры пока еще не сумели овладеть новыми методами управления. По его словам, экономический спад проявлялся повсюду, под вопросом в принципе находилось и наше экономическое будущее. Только что были подписаны нефтегазовые контракты. Вот в этом зале, прямо здесь в 1994 году был подписан "Контракт века", который во всех нас вселил большие надежды. Но спрогнозировать в то время реализацию этого проекта, конечно, было невозможно. Надежды были, но не было уверенности. Подписание в 1996 году контракта по газовому месторождению "Шахдениз" также вселило дополнительные надежды, но 25 лет назад, когда был учрежден День молодежи, конечно, никто не мог спрогнозировать, какую пользу эти проекты принесут нашей стране. Сотни тысяч вынужденных переселенцев жили в тяжелых условиях, люди, изгнанные с родных земель, ютились в палатках, под вагонами, в неприспособленных зданиях. Такой была тогдашняя картина. Вдобавок не была создана регулярная армия, и ее отсутствие привело к поражению в Первой Карабахской войне. Наряду со всеми остальными внешними факторами, большой внешней финансовой и военной поддержкой, оказываемой Армении, следует также сказать, что в то время регулярной армии в Азербайджане не было.

"В такой вот ситуации Гейдар Алиев учредил День молодежи. Помню, в то время некоторые - имею в виду представителей власти - говорили, мол, сейчас не это главное, перед страной стоят другие важные вопросы, требующие решения. Но великий лидер, проявив, как всегда, дальновидность, обратился именно к молодежи, призвал ее, дал ей свои наставления, и были предприняты практические шаги, направленные на организационное становление и подготовку молодежи для дальнейшего развития. Если мы совершим небольшой исторический экскурс, то увидим, насколько прав был Гейдар Алиев. Потому что молодежь, составляющая сегодня значительную часть нашего общества, играет очень важную роль в жизни страны. Сегодня повсюду видны инициативы, труд молодежи. Конечно, воспитание нового поколения в духе патриотизма, преданности государству занимает важное место среди заслуг Гейдара Алиева", - пояснил Президент Ильхам Алиев.

Конечно, не секрет, что современное образование и воспитание молодежи в национально-патриотическом духе - сегодня неотъемлемые приоритеты государственной политики Азербайджана, которую как продолжатель курса национального лидера Гейдара Алиева сегодня эффективно на регулярной основе претворяет в жизнь Президент Ильхам Алиев.

Основу современной молодежной политики Азербайджана составляют указы и госпрограммы, различные нормативно-правовые акты, принятые по инициативе Общенационального лидера Гейдара Алиева в самом начале его прихода к власти. Великий лидер Азербайджана в ту нелегкую смутную пору справедливо полагал, что будущее страны находится в руках молодежи, по его словам, "обладающей здравым смыслом, патриотической молодежи и молодежи, любящей свой народ и свою нацию". Сегодня Президент Ильхам Алиев продолжает его дело, проявляя чуткую заботу и внимание к благополучному и всестороннему развитию молодежи. Несомненно, наши юноши и девушки - сила и мощь нашей страны, важнейший стратегический и кадровый ресурс. Но, прежде всего, это наши бесценные дети, которым суждено в дальнейшем строить будущее Азербайджана, защищать и возвеличивать нашу страну в славных традициях азербайджанского народа.

Напомним, что в Азербайджане уже много лет осуществляется программа "Государственной стратегии по развитию образования в Азербайджанской Республике", призванная расширять развитие человеческого капитала, как решающего фактора для перехода на "экономику знаний" и модернизации страны. Уже реализованы новые образовательные программы, широко внедряется использование в преподавании современных технологий и инноваций, успешно завершена "Государственная программа по обучению азербайджанской молодежи в зарубежных странах в 2007-2015 годах" и принята новая "Государственная программа по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджанской Республике на 2019-2023 годы".

Знания, грамотность, умение быть конкурентоспособными в современном мире - вот что определяет успешное, обеспеченное будущее современных молодых людей. Они должны быть не только образованными, умными и готовыми отвечать на современные вызовы, но и в первую очередь патриотами своей страны. От этого зависит и будущее молодежи, и будущее Азербайджана. Именно в этом и состоял, пожалуй, важнейший месседж Президента Ильхама Алиева, адресованный молодым гражданам нашей страны.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что последовательная молодежная политика Президента Ильхама Алиева дает свои яркие результаты. Именно молодежь, воспитанная в духе патриотизма, смогла под четким руководством Верховного Главнокомандующего положить конец 30-летней оккупации территорий Азербайджана, а после войны играет важную роль в процессе восстановления освобожденных территорий.

Азербайджанское государство делает все необходимое для поддержки и правильного развития молодых граждан. Наша страна - один из немногих удачных примеров поддержки молодежи: достаточно вспомнить невероятно эффективную Государственную программу, в рамках которой тысячи азербайджанских студентов получили возможность учиться в лучших зарубежных вузах мира, а затем вернулись в страну, чтобы работать во благо Азербайджана - и это далеко не единственный пример, можно перечислять очень долго. И молодежь ценит поддержку государства: мы видим, как сотни тысяч молодых азербайджанцев сплочены сегодня вокруг Президента Ильхама Алиева, вокруг своего лидера, который поддерживает молодежь, опирается на нее и обеспечивает лучшее будущее для Азербайджана и всех граждан нашей страны.

В этом и состоит залог того, что наша страна продолжит развиваться и никогда не свернет со своего славного пути независимости.