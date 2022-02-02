Молодежь с гордостью служит в рядах ВС Азербайджана и достойно выполняет все поставленные задачи

При участии личного состава воинских частей Бакинского гарнизона, членов семей шехидов и ветеранов войны в Учебно-тренировочном центре ВС Азербайджана состоялся сбор молодых военнослужащих азербайджанской армии, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Вначале минутой молчания была почтена светлая память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов.

Выступивший на мероприятии первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев передал участникам мероприятия приветствия и поздравления министра обороны.

Велиев отметил, что государственная молодежная политика, фундамент которой был заложен общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым и которую в настоящее время успешно продолжает Президент, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, значительно повлияла на развитие азербайджанской молодежи, говорится в сообщении минобороны.

Было отмечено, что глава государства уделяет пристальное внимание совершенствованию знаний и навыков молодежи, патриотическому воспитанию, обучению за рубежом, а также формированию и развитию молодежных организаций.

"Подготовка молодежи к военной службе, ее интеллектуальное, физическое и духовное воспитание на основе национально-нравственных ценностей находятся в центре внимания главы государства. Патриотизм, любовь к Родине подвигли азербайджанскую молодежь броситься в бой за освобождение наших земель от оккупации и восстановление территориальной целостности нашей страны", - подчеркнул начальник Генерального штаба, слова которого приводятся в сообщении.

Было отмечено, что молодежь с гордостью служит в рядах азербайджанской армии и достойно выполняет все поставленные задачи.

"Наша молодежь, являющаяся ведущей силой общества, неся военную службу, глубоко осознает свой священный долг перед Родиной и народом. Благодаря высокому профессионализму наших солдат и офицеров, несущих службу в окопах и на боевых позициях, территория нашей страны, ее акватория и воздушное пространство находятся под надежной защитой", - сказал Велиев.